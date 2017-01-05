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Stylus ve Android Destekli Samsung Chromebook Plus ve Pro

5 Ocak 2017 10:56 Donanım Samsung
Stylus ve Android Destekli Samsung Chromebook Plus ve Pro

Samsung ilk Stylus ve Android Destekli Chromebook modellerini duyurdu.

Android Destekli Samsung Chromebook modelleri aynı zamanda Stylus kalem ile geliyor!

Samsung 2011 yılından beri Chromebook’ları yapan teknoloji devi bu tarihe şimdi bir çentik daha atıyor. Stylus ve Android Destekli Chromebook Plus ve Pro.

Google çıkardığı yeni Chromebook modelleri bu sefer Google Play Store’dan herhangi bir uygulamayı çalıştırabiliyor ve ayrıca bir kalemle gelen yeni Chromebooklar notlar alabiliyor.

Stylus ve Android Destekli Samsung Chromebook Plus ve Pro

İki Chromebook arasıdaki fark sadece işlemci ve grafik işlemcilerinde görülüyor.Plus özel üretilmiş ARM çip kullanırken Pro daha hızlı Intel Core 3 işlemci kullanıyor.

Geriye kalan teknik özellikleri ise şöyle;

  • 12.3″ 2400×1600 touchscreen display – dokunmatik ekran
  • 3:2 aspect ratio – en boy oranı
  • Pressure sensitive stylus support – basınca duyarlı kalem desteği
  • 32 GB e.MMC storage
  • 720p camera
  • 4 GB RAM
  • Up to 8 hour battery life – 8 saat pil ömrü
  • 2.38lb metal design – metal tasarım

tnw

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