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Android Telefonlarda DNS Önbellek Nasıl Temizlenir

23 Ocak 2017 12:11 Android Mobil
Android Telefonlarda DNS Önbellek Nasıl Temizlenir


Android cihazlarda DNS önbellek nasıl temizlenir? Aşağıdaki adımları takip ederek Android telefonunuzun DNS’ini temizleyebilirsiniz.

Pek çok kullanıcı, Android cihazlarda DNS önbelleklerini temizleme konusunda bir soru sormaktadır. Neyse ki, bu sorunun çözümleri var. Burada, sorunu çözmek için size dört olası düzeltme sağlayacağız. Aşağıdaki adımları takip ederek, Android Telefonlar’da DNS önbelleğini temizleyebilirsiniz.

1.Çözüm: Android’de DNS Önbellek Temizlemek için Tarayıcıyı kullanın

AyarlarUygulamalarUygulama yöneticisiChrome‘u açın (veya Android cihazınızda kullandığınız herhangi bir tarayıcıya dokunarak) → DepolamaCLEAR CACHE öğesine butonuna dokunarak DNS önbelleğini temizleyebilirsiniz.

2. Çözüm: Chrome’da DNS Önbellek Temizleme

1. Adım: Android cihazınızda Chrome adres çubuğunu açın.

2. Adım: Burada chrome: // net-internals / # dns yazın.

3. Adım: Sayfa yüklendikten sonra, ‘Ana makine önbelleğini temizle’ düğmesine hafifçe vurun.

4. Adım: Daha sonra, kırmızı çubuğun sonunda görülen açılır menüye dokunmanız gerekir.

Ekranda bir menü görüntülenir; ‘Önbelleği temizle’ ve ‘Yuvaları temizle’ seçeneklerinden birkaç seçenek vardır.

chrome host cache 2

5. Adım: Son olarak, ‘Ana makine önbelleğini temizle’ düğmesine tekrar dokunun.

3. Çözüm: DNS Önbellek Temizlemek için Wi-Fi kullanın

1. Adım: Android cihazınızda Ayarlar’ı başlatın.

2.Adım: Wi-Fi’yi açın ve DNS’yi değiştirmek istediğiniz ağa uzunca basın.

3. Adım: ‘Modify a network’ düğmesine hafifçe vurun.

wifi ağ değiştirme

4. Adım: Bir pop-up görünür ve ‘Gelişmiş seçenekler’ düğmesine dokunmanız gerekir.

5. Adım: IP ayarlarını ‘Statik’ olarak seçin.

wifi ağ değiştirme 2

6. Adım: Şimdi aşağı inip DNS adresini el ile beslemelisiniz. DNS 1: 8.8.8.8 ve DNS 2: 8.8.4.4.

wifi dns değiştirme

**Nougat 7.0 çalıştıran Android cihazınızda aynı prosedürü izleyebileceğinizi unutmayın.

4. Çözüm: DNS Ayarlarını Üçüncü Taraf Uygulamaları Olarak Değiştirin

1. Adım: İlk önce, Android cihazınızda DNS Değiştirici’yi (kök 3G / Kablosuz yok) indirin.

Bu uygulamanın göze çarpan özelliği, DNS önbellek sorununu hızlı bir şekilde kaldırmak için her ağ için DNS’yi değiştirebilirsiniz.

DNS changer

2. Adım: Uygulamayı yükledikten sonra, özel DNS’yi ayarlamak için Google DNS, Açık DNS, Yandex DNS, Düzey3 DNS vb. Gibi birkaç DNS’yi seçebilirsiniz; Ve daha sonra Başlat düğmesine dokunun.

dns changer

3. Adım: Telefonunuzun ekranında bir ‘Bağlantı isteği’ açılır penceresi görürsünüz.

4. Adım: Tamam düğmesine dokunun; Android telefonunuzda yeni DNS ayarı etkinleştirilir.

dns changer

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