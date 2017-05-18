Google devam eden Google I/O etkinliklerinde bir çok özellik duyurmaya devam ediyor. Google Play Protect tanıtımının bir kısmı eski bir özelliğin yeni adlandırılması ile ilgiliydi. Android Cihaz Yöneticisinin Yeni Adı Cihazımı Bul oldu.

“Find My Device – Cihazımı Bul”

Google 2013 yılında Android Cihaz Yöneticisini tanıttığından buyana bu özelliği periyodik olarak güncelledi. Ancak en son değişikliği özelliğin adını değiştirmek oldu. Find My Device – Cihazımı Bul. Google I/O etkinliği sırasında Google Play Protect’in bir parçası olarak bahsedildi. Çoğu Android kullanıcısı bunu son bir güncelleme ile görebilirler.

İsim olarak Apple‘ın Find My iPhone – iPhone’umu Bul ile benzerliği olduğunu eminim hemen fark etmişsinizdir. Find My Device – Cihazımı Bul‘da bana göre fena bir isim olmamış.

Find My Device – Cihazımı Bul Ne İşe Yarıyor?

Standart özellikler (iPhone’umu Bul’da olduğu gibi) Donanımınızı uzaktan bulma, çalma, kilitleme veya silme becerisi sunuluyor. Cihazınızın Pili ve WiFi bağlantısı varsa Google Search Üzerinden “Find My Phone” kullanarak ta arama yapabilirsiniz.

Özetle Güzel bir isim değişikliği olmuş.

Android için “Find My Device” kullacağız! Apple için “Find My iPhone”.

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