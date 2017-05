Android Go, Düşük Özellikli Cihazların Yeni Modern İşletim Sistemi

Google Android Go İşletim Sistemini Google I/O Etkinliğinde Duyurdu.

Android Go, Düşük Özellikli Cihazların Yeni Modern İşletim Sistemi Olarak Tanımlanıyor.

Google, Android’in yeni bir sürümü olan “Android Go” yu tamamen serbest bırakarak düşük güçlü cihazların Android’i sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını kolaylaştırıyor. Android Go’ya merhaba diyebilirsiniz.

Android O’nun Lite Versiyonu Android Go

Android Go; Temelde daha düşük güç tüketen cihazlar için çeşitli optimizasyonlar içeren Android O’nın daha hafif bir versiyonu. Açılış sırasında atılan optimizasyonların bazıları şöyle;

Google‘ın ana uygulamaları daha az bellek, depolama ve veri kullanan daha hafif bir sürüme sahip olacak.

Modern bir Android çekirdeği.

Chrome’un veri koruyucusu varsayılan olarak açıktır. Menü düğmesinden ne kadar çok veri kaydettiğinizi gösteren yeni bir grafik var.

Google Play Store , “ cihazınız için optimize edilmiş ” hafif uygulamalar (örneğin, 10 MB’ın altında olma, “ yararlı çevrimdışı durum “) ve pilinizle ilgili tutumlu olma özelliklerini vurguluyor. İstediğiniz her şeyi yine de indirebilirsiniz.

, “ ” hafif uygulamalar (örneğin, 10 MB’ın altında olma, “ “) ve pilinizle ilgili tutumlu olma özelliklerini vurguluyor. Yeni bir YouTube Go uygulaması, çevrimdışı görüntüleme için videoları indirmenin yanı sıra, farklı kalite ayarlarının ne kadar veriyi kullanacağını önizleme imkanı sunar. En güzeli ise şık bir P2P paylaşım özelliği içeriyor, bu nedenle bir arkadaşınıza komik bir video göstermek isterseniz verilerinizden herhangi birisini kullanmak zorunda kalmazsınız.

Android Go Hangi Cihazlara Yüklenebilir?

Google, Android Go’nun varsayılan olarak 1 GB veya daha az RAM’li her cihaza yükleneceğini söylüyor. Android’in dünyanın en popüler OS’u olduğu; her bölgedeki herkesin ortalama çizginin üstünde bir özellikli bir cihazı satın alamadığı göz önüne alındığında, bu oldukça mantıklı bir hareket.

Google Android’i gelişmekte olan ülkelere Android One gibi programlar vasıtasıyla ulaştırmaya odaklanmış olmakla birlikte, yine de Android’in kişiselleştirilmesinden dolayı genel olarak şişirilmesinden şikayetçi.

Google, İşletim biriminin kendisini düzene sokarak ve kullanıcıların yalnızca optimize edilmiş uygulamalar yüklediğinden emin olarak; düşük özelliklere sahip cihazlarda hoş bir kullanıcı deneyimi sunma konusunda daha iyi bir şansa sahip; Yükleme (Setup) sınırlamaları hariç, Tıpkı Windows 10 S‘te Microsoft’un yaptığı gibi.

Muhtemelen bundan sonra gelecek Android’in her sürümü bir Go varyantına sahip olacak; bu nedenle gelecek aylarda ve yıllarda Go Sürümleri Hakkında daha çok şey duyacağız. Bazı kullanıcıların cihazları maksimum performansla çalıştırabilecekleri Android Go Performans Ayarları şeklinde paketler duyabiliriz.

TNW