Android O Beta Sürümü (Android 8.0) Bugün Yayımlandı, Hemen indir!

Android O Beta (Android 8.0) Sürümü Bugün Yayımlandı, Hemen indir!

Android O Beta, Android’in en yeni sürümü daha fazla makine öğrenimi, daha hızlı performans ve daha iyi bildirimler içeriyor.

Şirketin yıllık geliştirici konferansı olan Google I / O Etkinliğinde; Android’in yeni bir sürümünün doğuşu olmazsa olmazdı değil mi? 2017 gerçek anlamda dikkat çeken özellikleri olmasına rağmen gösterişli olmayan bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi ise yeni işletim sisteminin kullanıcı deneyimini daha hızlı ve daha kolay hale getirmekle ilgili olması olabilir. Garip isimlendirilmiş özellikler de cabası. Fluid Experiences ve Vitals gibi.

Fluid Experiences

Fluid Experiences altında yer alan Deneyimler, Android’i biraz daha kesintisiz hale getirmek için tasarlanmış zarif araçlardır. Akıllı telefon kullanıcılarının videoları görüntülemelerine ve aynı anda not almalarına olanak tanıyan resim içinde resim “picture-in-picture” modu var.

Notification Dots Bildirim Noktaları, insanlara nelerin yeni olduğunu bulmaları ve mesajlarını kontrol etmeleri için daha zarif bir yol sunuyor.

Buna ek olarak, kullanıcılar size yazma çabalarından tasarruf etmek için bağlamsal ipuçları kullanan yeni akıllı metin seçimi ve otomatik doldurma seçenekleri bulabilecektir.

Artı, Android O, makinenizde doğrudan makine öğrenmeyi sağlayan bir yazılım olan Tensorflow’un bir lite sürümünü de içeriyor.

Vitals

Vitals, Android’in daha hızlı önyükleme ve uygulama yükleme süreleri içeren kaputun altında daha etkili olmasını sağlamakla ilgilidir.

Şirketin güvenlik konusunda sarfettiği eforlar oldukça fazla fakat kullanıcılar bunu pek göremiyor. Bu nedenle, cihazınızı gerçek dünya ve dijital tehditlerden koruyacak yeni güvenlik özelliklerini bir araya getiren Google Play Protect Hizmeti başlatılmıştır.

Android O Beta (Android 8.0)

Bugün burada gösterilen bazı özellikler, Android O geliştirici önizlemesini kontrol eden herkesin bildiği bir özellik olacak. Mart ayından bu yana kullanıma sunulan developer preview ve Google’ın daha az enerji kullanan akıllı uygulamaları ve makine öğrenme platformlarının katılmasıyla pil ömrünü nasıl artırmayı planladığı gösterilmiş oldu.

Android O ‘nun en önemli özelliği de Kopyasız Yapıştırma!

Bunun gibi bir çok güzelliği görmek istiyorsanız Android O Beta Sürümü bugün indirilebilir durumda. Deneyin Farkı Kendiniz Görün!

Engadget

Android O Developer Preview