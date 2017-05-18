Android O Emojileri Daha Geniş Renk Yelpazesi ile Yeniden Tasarlanıyor

Android O Standart Emojileri Daha Anlaşılabilir Hale Getiriyor.

Android O Emojileri Daha Anlaşılabilir ve Daha Güzel Olacak

Kitkat’tan beri Android Standart emojilerinde aşağıda görebileceğiniz gibi oldukça minimalist karakterler kullandı. Bu olağan dışı ve şirin ancak görünümleri biraz garip ve duygularınızla ilişkilendirmekte zorlandığınız küçük emojiler yerine; bir çok kişinin bildiğimiz dairesel şekilleri kullanmaya başladığını gören Google, Bunları yeniden düzenlemeye karar vermiş gibi görünüyor.

Arkadaşınızın telefonuna aynı anlama gelmeyen bir emoji gönderdiğinizde oluşabilecek sorunu bazen çok büyük olabilir.

Android O Emojileri Daha Geniş Renk Yelpazesi ile Yeniden Tasarlanıyor

Neyse ki Google Android O ile daha geniş renk yelpazesi ile tanımlanmış daha geleneksel bir anlamda herkes tarafından tanınan ve aynı anlama gelecek güncel kullanılan emojiler içerecek. Android O Standart Emojileri Yeniden Şekillendirerek Daha Kolay Anlaşılabilir hale getiriyor..

Android O Yeni Emojiler içerecek!

Android O güncellemesinin bu yaz gelmesi ve yeni emojiler içermesi bekleniyor. Bundan çok daha önemlisi bu yeni standart emojileri eski model Android Cihazlarda da görme şansımı olacak. Google Android O güncellemesinden sonra yeniden düzenlenen emojilerin eski Android Cihazlarda görünüp kullanılabilmesi için eski cihazlar içinde güncelleme yayımlayacağını duyurdu.

Arkadaşlarınız gönderdiği yeni ve yeniden tasarlanmış emojileri görmek için yeni bir Android cihaz almak zorunda kalmayacaksınız.

Önemli Uyarı!

Android O’daki bu Emoji değişiklikleri büyük ölçüde kozmetik bir değişikliktir. Ancak Samsung ve LG gibi akıllı telefon üreticileri Emoji ikon setini kişiselleştirmişse bu yeni emojileri göremeyebilirsiniz.

Google, emojinin ortak görsel dilini kontrol etmediğini kabul ediyor ve daha sık kullanılan emojileri kullandırmak çok daha akıllıca olur.