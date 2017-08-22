Android Oreo, Güneş Tutulmasıyla Birlikte Gelen Android 8.0 Oreo Özellikleri

Android O resmi Olarak Oreo Adını Aldı, Android’in en son sürümünün adı OREO olarak Açıklandı.

Android Oreo, Güneş Tutulmasıyla Birlikte Gelen Android 8.0 Oreo Özellikleri. Android Oreo Nedir? Android Oreo Özellikleri Nelerdir?Muhtemelen Pixel’de yakında geliyor.

Google Android’in en son sürümünü ortaya çıkardığı zaman bir çok yeniliği de ortaya koyarak büyük bir sıçrama yapmayı sever.

Android’in en son sürümü Android O ismi ile söylediğimiz sürümün resmi adı Oreo olarak açıklandı. Güneş tutulmasını da fırsata çeviren Google Android O’nun bundan böyle Oreo olarak anılacağını açıkladı.

Güneş tutulmasını fırsata çevirmek mantıklı, Güneş Tutulma olayının ikonik fotoğraflar Oreos’u hatırlatıyor.

Android Oreo ve Yeni Özellikleri Nelerdir?

Daha önce Android O ile üzerinde bahsettiğimiz özellikleri göz önüne aldığımızda pek gösterişli bir özelliğinin olmadığını düşünebiliriz. Ancak Google’ın tüketicilerinin karşı karşıya kaldığı bazı durumlar ile ilgili bazı ayarlamalar yaptığını da söyleyebiliriz. Bunlar arasında picture-in-picture multitasking – resim içinde resim çoklu görev; en çok kullanılan uygulamalarda nokta bildirimleri, geliştirilmiş pil yönetimi, Android instant apps desteği, bir dizi yeni tasarım emoji.

Android Oreo ile gelen başlıca yenilikler arasında, Apple’ın 3D Touch özelliğine benzeyen Uygulama Rozeti özelliği. Yeni Uygulama Rozeti özelliğiyle beraber uygulama simgesi üzerine uzun süre basılı tutulduğunda, alınan son bildirim ve uygulama widgetları gibi çeşitli bilgiler görüntülenebilecek.

“Picture-in-picture“ özelliğinde ise temelde masaüstündeki kolay pencere kullanımını mobile taşımak için geliştirilmekle beraber kullanıcıların aynı anda birden fazla işi yapabilmelerine olanak tanımakta.

Yeni Google Akıllı Telefon Modellerine Yol Açıldı!

Bugün belkide akıllı telefon kullanıcıları için bundan daha önemli olan Android Oreo’nun tamamlanmış olmasıdır. Google, bugün itibariyle Android’in en yeni sürümünün Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) aracılığıyla erişebileceğini açıkladı.

Pixel, Nexus 5X ve Nexus 6P için operatörler test aşamasında ve yakında devreye alabilir. Yarıda bırakılmış Pixel C tablet, Nexus Player set-top box bu güncellemeleri alacak cihazlar arasında yer alıyor.

Android 8.0 Oreo Galeri

Elbette bu kadar beklemek istemeyen Android Beta Programına kayıt olan kullanıcılar, herhangi bir Android cihazı için bu güncellemeyi indirip yükleyebilir. Aslında tamamen bitirilmiş yeni işletim sistemi yazılımını denemek için en ideal ve hızlı yol budur.

Genellikle, Android’in yeni bir sürümünün tamamlanması yeni telefon donanımıyla aynı zamana denk gelir ancak; son yıllarda Google bu çizelgeyi biraz değiştirmiş durumdadır. En son Yeni Nexus ve Pixel akıllı telefonları sonbahara denk getirmişti, Bu sene de benzer olacağını düşünüyorum. Pixel sızıntılarını çok sık duyduğumuz şu günlerde Android Oreo’yu Google’ın kendi cihazlarında oldukça fazla göreceğimizi tahmin ediyorum.

Son olarak Android Oreo alacak akıllı telefonları Listesi

Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player, Xperia X, XZ, XA1, HTC U11, Nokia 3, 5, 6, 8, OnePlus 3, 3T,5 ve Samsung’un 2017 model tüm Galaxy akıllı telefonları.