Android Telefonların iPhone’dan Daha Kötü Resim Çekmesinin Nedeni?

Eski Google Yöneticisi Android Telefonların Neden Daha Kötü Resim Çektiğini Açıkladı.

Android Telefonların iPhone’dan Daha Kötü Resim Çekmesinin Nedeni ?

Son dönem amiral gemisi Android telefonların çarpıcı fotoğraf çekimleri konusunda iPhone’un gerisinde kaldığını belirten bir çok kullanıcı var. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ANDROID işletim sistemi olabilir. Bunu söyleyen şirketin mobil çabalarına yön veren eski Google Yöneticisi olunca dikkat çekiyor tabiki.

Bu haftasonu Vic Gundotra ki Google Plus’ın ardındaki adam olarak kabul ediliyor ve bir akşam yemeğinde (facebook ile yapılan) çocuklarının resimlerini paylaştı. Bu paylaşımda iPhone 7 ve Portre moduna övgüler düzmesi çeşitli yorumlara neden oldu.

Karşıt görüşte bir çok kişi çeşitli yorumlar yaptı ve eski Google Yöneticisinin bu konuda ki cevabı Android Telefonların neden iPhone’lardan daha kötü resim çektiğini ortaya koyuyor.

Problem is Android ile başlayan cümlelerde özetle Android Telefonların iPhone’dan Daha Kötü Resim Çekmesinin Nedeni ;

Android, tüm taraflara karşı tarafsız olması gereken açık kaynaklı (çoğunlukla) bir işletim sistemidir. Ayrıntılara girene kadar iyi geliyor. Samsung telefonun fotoğraf seçeneklerinden neden kafasının karıştığını hiç düşündünüz mü? Samsung Kamerayı mı kullanayım yoksa Android Kamerayı mı? Samsung Galeriyi mi? yoksa Google Fotoğrafları mı? Çünkü Samsung altta yatan donanımla (daha iyi bir kamera gibi) yenilik yaparken, Google’ı bu yeniliği uygun bir API yoluyla diğer uygulamalara yaymasına ikna etmesi gerekir. Bu YILLAR alabilir. Ayrıca en büyük yenilik donanım seviyesinde bile gerçekleşmiyor – bu hesaplamalı fotoğraflama seviyesinde oluyor. Apple’ın tüm bu kısıtlamaları yoktur. Altta yatan donanımda yenilik yapıyorlar ve yazılımı yalnızca en yeni yenilikleriyle (portre modu gibi) güncelleyip gönderiyorlar. Sonuç: Gerçekten harika fotoğraflarla ilgileniyorsanız, bir iPhone kullanıcısısınız. Birkaç yıl geride kalmanız sakıncası yoksa bir Android satın alın diyor.

Elbette bu açıklanın geçerli bazı noktaları ortaya koymasına rağmen; son birkaç yıldır Android cihazlarının fotoğraf ve genel kamera yetenekleri açısından dikkate değer ilerlemelerini görmezden gelmek oldukça zor.

Yine de açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olması yapılan donanım ve yazılım değişikliklerinin kabul edilmesi süresi uzadıkça bu iPhone’u donanım olarak daha iyi yapmasa bile yazılım olarak oldukça avantajlı konuma sokuyor. Belki de temel sebep bu!