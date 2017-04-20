Android’in Yeni Sıralama Filtreleri Kullanılmayan Uygulamaları Temizlemenize Yardımcı Oluyor

Android’te Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırmak Kolaylaştı.

Android’in yeni sıralama filtreleri kullanılmayan uygulamaları temizlemenize yardımcı oluyor. Yenilenmiş Google Play bölümü, uygulama kitaplığınızı sıralama ve güncelleme konusunda size yardımcı olur.

Yeterince uzun süre akıllı telefon kullananlardan birisiyseniz büyük olasılıkla kullanmadığınız bir çok uygulamaya sahipsiniz demektir. Kullanmadığınız veya bir kere denemek için yüklediğiniz oyunları düşünün mesela.

Bir bahar temizliğini uygulama sayfanızdan ayrılmadan nasıl yapabilirsiniz? Android şimdi bu konuda size yardımcı oluyor.

Android kullanıcılarının bu konudaki sıkıntılarını duymuş olacak ki Uygulamalarım ve Oyunlarım bölümünüz üzerinde size daha fazla denetim imkanı sunan Yeni Play Store güncellemesini duyurdu.

Android’in yeni Sıralama filtreleri

Yeni Play Store Güncellemesiyle;

Yüklü uygulamalar ve güncellemeler artık ayrı ayrıdır ve kurulmuş uygulamalar bölümü artık alfabetik, son güncelleme, boyut sıralaması ve en önemlisi bence son kullanılan uygulamalar şeklinde sıralama yapmanıza olanak tanıyor.

Bu sayede uzun süredir dokunmadığınız uygulamalarınızı kısa süre içinde ortadan kaldırabilirsiniz.

Uygulamaların Kendi Kendini güncellemesi de oldukça iyi. Uygulamanın son sürümünü güncellemek için uygulamanın üzerinde yalnızca bir kez dokunmanız yeterli olacak.

Android’te Uygulamaları Kolayca Temizlemek Artık Mümkün!

Uygulama listeleri çok daha kompakt bir tasarım halini almış ve daha az kaydırma yaparak çalışma imkanı gelmiş.

Tam olarak mükemmel bir güncelleme olduğunu söyleyemeyiz. Zira tüm uygulamalarınızı toplu olarak yüklemek artık mümkün görünmüyor. Bu tüm uygulamalarınızı yeni bir telefona aktarırken size biraz zorluk çıkarabilir.

ilk bakışta günlük kullanımınıza çok pratik bir etki yaratacak Play Store Güncellemesi gibi görünüyor.