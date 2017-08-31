Andy Rubin Özür Diledi, Essential’ın Büyük Gizlilik Hatası

Android’in Yaratıcılarından Andy Rubin Özür Diledi.

Android’in kurucularından Andy Rubin’in kurduğu şirket görünen o ki müşteri ilişkilerinden ciddi hatalar yaparak başladı. Essential Phone için ön sipariş verenlerin bazı kişisel bilgileri yanlış email bilgilendirmeleri yüzünden deşifre oldu. Andy Rubin Özür Diledi.

Şirketin kurucusu Andy Rubin konu için özür dilemek durumunda kaldı.

Essential Phone için ön sipariş hakkını kullanarak sipariş veren bazı kişilerin aldıkları şüpheli e-posta, bir aldatmaca veya kimlik avı denemesi değildi. Şirketin yasal hesabından gönderilen bu e-postalar olmaması gereken bilgiler içeriyordu.

Essential’ın blogunda yayınlanan bir bildiride Android platformunun yaratıcısı şirketi “müşteri hizmetleri işlevinde hata yaptı” dedi.

Bir Müşteri Temsilcisi, Bir Ön sipariş veren müşterinin Fotoğrafını, kimlik bilgilerini ve diğer tanımlayıcı bilgileri birden fazla ön sipariş alıcısına gönderen, yanlış yapılandırılmış bir e-posta hesabı kullanmış gibi görünüyor.

Sonuç yaklaşık 70 kadar kullanıcının hassas kişisel bilgileri diğer müşterilere iletilmiş oldu.

Andy Rubin Özür Diledi

Essential LifeLock aracılığıyla söz konusu deşifre olan yaklaşık 70 kişi için kimlik hırsızlığına karşı bir yıl koruma hizmeti sağlayacak ve yine benzer bir şeyin yaşanmaması içinde gerekli önlemleri almak için söz verdi.

Rubin, şirketin şimdiden “gelecekte bu olaya karşı önlem almak için dahili olarak adımlar attığını” söyledi. Ayrıca yanlış yapılandırılmış hesap devre dışı bırakılmış, altyapı ve müşteri hizmetleri alanında daha fazla yatırım yapma sözü verilmiş durumda.



Andy Rubin açıklamalarının bir kısmında ilgi çekici bir şey söyledi.

Yoğun ve rekabetçi bir işte kurucu olmak arasıra karga yemek zorunda olduğunuz anlamına gelir. Bu aşağılayıcı, tatsız ve hoş olmayan bir deneyimdir. Essential’ın kurucusu ve CEO’su olarak, bu hatadan kişisel olarak sorumluyum ve tekrar etmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.