Anne Adayları Hangi Emniyet Kemerini Kullanmalı? Bir Kemer, iki CAN

Dikkat Yanlış Emniyet Kemeri Kullanımı Fetüse Zarar Veriyor.

Anne Adayları Hangi Emniyet Kemerini Kullanmalı? Hamilelikte Doğru emniyet kemeri kullanımı neden önemli? Hamileler Hangi Emniyet Kemerini Kullanmalı?

Uzman Doktorlar Anne adaylarının doğru emniyet kemeri kullanımına önem vermesi gerektiğinin altı çiziliyor. Kaza anında çarpmanın etkisiyle bir yetişkinin öne doğru 3-5 tona kadar bir kuvvetle itildiği ve emniyet kemeri karın bölgesinden geçtiği için fetüsün çok yüksek bir basınca maruz kaldığı açıklandı.

Hamilelikte Daha Güvenli Emniyet Kemeri Tercih Etmek Neden Önemli?

Anne adaylarının doğru emniyet kemeri kullanması kaza anında oluşabilecek kalıcı problemlerin önüne geçiyor. Kaza anında çarpmanın etkisiyle bir yetişkin öne doğru 3-5 tona kadar bir kuvvetle itildiği ve emniyet kemeri karından geçtiği için fetüs çok yüksek bir basınca maruz kalıyor. Çocuklar kadar annelerin de güvenliğini düşünen BeSafe markasının Türkiye Sorumlusu Dr. Kasım Yiğit, özellikle hamile olan kadınların yolculuklardaki olası risklere karşı doğru emniyet kemeri tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Anne Adayları Hangi Emniyet Kemerini Kullanmalı? Bir Kemer, İki Can

Türkiye’de hamilelikte seyahat güvenliği konusuna yeteri kadar önem verilmediğini vurgulayan Dr. Kasım Yiğit, “Hamilelik süresince, normalde kullanılan emniyet kemerinden daha güvenlilerinin tercih edilmesi gerekiyor. Türkiye’de hamilelikte seyahat güvenliği konusuna yeteri kadar önem verilmiyor. Ancak bu konu oldukça önemli. Kaza sırasında fetüsün 3-5 tona kadar basınç görmesi çok ciddi bir durum, aslında doğru emniyet kemeri kullanımı iki canın güvenliğini sağlıyor. Anne adaylarına özel olarak yapılan doğru emniyet kemerlerinin alt bölümü, karın bölgesinden pelvise doğru uzanarak, riskleri minimize eder. Bu hususa önem vererek hamilelik dönemi boyunca dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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