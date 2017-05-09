Anneler Gününde En Çok Hangi Hediye Alınıyor? Çiçek mi? Kıyafet mi? Telefon mu?

Annelerimiz, En Değerli Varlıklarımız, Peki Onlara En Çok Hangi Hediyeleri Almayı Tercih Ediyoruz?

Anneler çocuklarında sadece bir çiçek bekliyor olsalarda, çocukları onlara daha çok ne alıyor? Online araştırma şirketi DORinsignt’ın yaptığı araştırma sonuçları yayımlandı.

Anneler Gününde En Çok Hangi Hediye Alınıyor ? Araştırması…

Anneler Günü Araştırmasına göre; Anneler Günü hediyelerinin şampiyonu kıyafet olurken, anneler en çok çiçek istiyor.

Anne çiçek bekliyor, çocuklar kıyafet alıyor.

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından gerçekleştirilen “Anneler Günü Araştırması”, yaklaşan Anneler Günü öncesinde annelerin beklentilerini ve hediye tercihlerini ortaya çıkardı.

Anneler Gününde En Çok Hangi Hediye Alınıyor Soruna yanıt arayan Dorinsight, yaklaşan Anneler Günü öncesinde, hediye alacakların tercihleri ve annelerin beklentilerini, yaptığı ‘Anneler Günü Araştırması’ ile ortaya çıkardı. Araştırmaya göre annelerin yüzde 53’ü çocuklarından kendilerine çiçek almalarını istiyor. Buna karşın annelere alınan hediyeler listesinin en tepesinde ise giysi kıyafet ürünleri ve küçük ev aletleri bulunuyor.

Teknolojik Hediyelerde Daha çok küçük Akıllı Ev aletleri ve Akıllı Telefonlar var.

Araştırma sonuçlarına göre annelere alınan hediyeler listesinin en tepesinde yer alan giysi kıyafet ve küçük ev aletleri ürünlerini, annelerin en çok istediği hediye olan çiçek, yüzde 47’lik tercih edilme oranı ile takip ediyor. Bunun yanı sıra yüz kişinden 43’ü de annesine ayakkabı, yüzde 39’u şal, eşarp ve fular, yüzde 37’si çanta, yüzde 34’ü parfüm ve yüzde 25’i de kozmetik ürünleri almayı tercih ediyor.

Anneler Gününde En Çok Hangi Hediye Alınıyor ?

Araştırmada katılımcılarının;

yüzde 23’ü annelerini yemeğe götürmeyi,

yüzde 22’si mücevher,

yüzde 20’si cüzdan,

yüzde 13’ü saat,

yüzde 11’i tablet ve akıllı telefon,

yüzde 9’u kitap,

yüzde 7’si çikolata,

yüzde 6’sı seyahat-tatil,

yüzde 5’i hediye çeki,

yüzde 3’ü ise spor malzemeleri almayı tercih ediyor.

Yüzde 9’u ise annelerine kendi yaptıkları hediyeyi vereceklerini belirtiyor.

Anneler en çok çiçek istiyor!

Yapılan araştırmaya göre Anneler Günü hediyesi olarak annelerin en çok beklediği hediyelerin başında yüzde 52 ile çiçek geliyor. Giysi kıyafet ürünleri, parfüm ve ayakkabı beklentisi de olan annelerin istekler listesinde küçük ev aletleri, kitap, çikolata, tatil, spor malzemeleri, spa-masaj, el yapımı hediyeler, evcil hayvanlar, cüzdan/çanta ve saat de bulunuyor.

21-25 Nisan 2017 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye genelinde, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 20-35 yaş aralığında 349 kadın katıldı.

Fotoğraf Meraklısı Annenize Alınabilecek En Güzel Hediye