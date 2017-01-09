Apple 3 Yeni iPad Üzerinde Çalışıyor, Peki Kimin Umurunda?

Apple 2017 için 3 yeni iPad üzerinde çalıştığını bildirildi ancak bu kimsenin umurunda olacak mı?

Apple 3 yeni iPad üzerinde çalışıyor ve muhtemelen 2017’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürecek.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun son raporuna göre;12.9 inç, 10-10.5 inç ve 9.7 inçlik sürümleri üzerinde çalışıyor. İlk iki model yeni A10X işlemci ile güçlendirilecek. 9.7 inçlik model ise Samsung’un A9 işlemcisini kullanacak.

Benzer bir şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Kuo’nun da raporunda da buna yakın bilgiler paylaşılmıştı.

Bu rapor, ikinci nesil iPad Pro’nun yanı sıra iPad Air’in 3. üst düzey yeni bir sürümünün de geldiğini gösteriyor.

Muhtemelen en küçük model çok daha hesaplı bir fiyata daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için piyasaya sürülecektir. Donanım olarak diğerlerinden bir alt seviyede olacaktır. İlginç olan şeylerden birisi de 2015 Eylül ayında piyasaya sürülen iPad Mini 4’ün halefi gelmeyecek gibi.

KGI, iPad’in yıllık satışlarının bu yıl 35 ile 37 milyon adet arasına düşeceğini tahmiş ediyor. Bu düşüş 2016’da görünen düşüşün yarısına tekabül ediyor. Apple muhtemelen üretim maliyetini düşürüp satış fiyatınıda arttıracak.

Bununla birlikte Apple son zamanlarda iPad yazılımını iyileştirmek ve iPad tüketicilerine cihazı daha cazip hale getirecek hamleler yapmadı. Bunun belki de doğal sonucu olarak Android tabanlı tabletler daha düşük maliyetleri ile çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi yakaladı. toplam satılan Android tabletlerin yüzde 65’i 2016 yılının ikinci çeyreğinde satıldı.

Apple 3 Yeni iPad hazırlıyor da bu kimin umurunda olacak zira, Android pazarı gittikçe büyüdü!

Apple, iPad kullanıcısını küstürmüş durumda. 3 yeni iPad üzerinde çalışması tüketicinin umurunda olacak gibi durmuyor. Android alternatiflerin Tablet tarafını domine etmesi bunun en önemli göstergesi.

Bu durum Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya hakim olması için şirketin çok daha fazla mücadele etmesi gerektiğini gösteriyor.

Apple’ın bu mücadelesinin sonuçlarını göreceğiz. Belki de bu yıl iPad’e yeni bir isim ve kimlik verme dönemi olabilir.

KGI: 3 new iPads to debut next quarter will slow decline in sales, 10-10.5 inch model wildcard on 9to5Mac