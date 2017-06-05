Apple 32 Bit Uygulamaları Göstermeyi Durdurdu, 200 Bin Uygulama?

Apple’dan 64 Bite Geçiş Sürecini Hızlandıracak Hareket

Apple 32 Bit Uygulamaları Göstermeyi Durdurdu.

Apple Arama Sonuçlarında 32 Bit Uygulamaları Göstermeyi Durdurdu. Bir Anlamda Yaklaşık 200 bin Uygulama Öldü. Yazılım Geliştiricilerinin artık 64 bitlik koda geçmeleri gerektiği söyleyen basit ama etkili hareket.

Apple iOS uygulamalarında geliştiricileri 64 Bit Uygulama geliştirmeleri konusunda zorlamaya başladı. Kullanıcılara 32 Bit Uygulama sunmayı bir anlamda artık istemiyor. Bu anlamda 32 Bit iOS uygulamalarının fişini çekiyor.

Apple Store’da Uygulama Aramalarında artık 32 Uygulama sonuçları gösterilmeyecek. Ancak Doğrudan bağlantıları yine de kullanmaya devam edebilirsiniz.

Doğal olarak Apple’ın bu hareketi neden yaptığını tahmin edebilirsiniz.

Apple Haziranda WWDC’de açıklaması beklenen iOS 11 ile 64 bit’e geçerek Bir Gecede Yaklaşık 200.000 Uygulamayı Öldürebilir.

Apple açısından tüm uygulamaları 64 Bite taşımanın bit takım potansiyel avantajları var. 64 Bit uygulamalar doğası gereği ciddi performans farkları görebiliriz. Modern iOS cihazlarında 4GB’dan fazla RAM bulunmadığından ekstra bellek desteği gerekmez. Bu değişiklik daha ziyade, bekleme odası yaratmak ve eski teknoloji yüklerini geride bırakmakla ilgili.

Apple 32 Bit Uygulamaları Göstermeyi Durdurdu.

Apple iOS 11’in açıklanmasına sayılı günler var. iOS 11 ile Bir Gecede Yaklaşık 200.000 Uygulamayı Öldürebilir demiştik ki ; Apple iOS 11 ile 32 Bit desteğinin kaldırmasının doğal sonucu 200 Bin Apple 32-bit App artık çöp olması demek. Teknoloji devi bir anlamda bekleme odası yaratacak bir hareketle arama sonuçlarında 32 Bit Uygulamaları göstermeyerek bu ölüm sürecine yazılımı geliştiricileri hazırlıyor.

Benim Apple uygulamalarının kıyameti olarak adlandırdığım bu sürecin artık başladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Apple’ın bir sonraki işletim sisteminde düşündükleri gerçekleşirse dünyada yaklaşık 200.000 uygulamanın artık kullanılamayacak hale geleceği bir anlamda kesinleşti.

Geliştirici çevrelerinden 32-Bit uygulamaların 64-Bit geçişlerini gerçekleştirmenin bir takım zorlukları olmasına rağmen söz konusu iOS 11 değişikliğe gidildiğinde; bundan dünya genelinde kaç uygulamanın etkileneceğini ölçmek oldukça zor ama; Apple açısından elinde sonunda Tam olarak 64-Bite geçiş olmak zorunda. Teknoloji Devi açısından amaca giden yolda atılmış basit ama önemli bir o kadar da zorlayıcı bir hareket olarak görebilirsiniz.