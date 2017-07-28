Apple 5G Teknolojisini Test Etmek için FCC’den ONAYI aldı

Apple 5G Hazırlıklarına Başladı, Teknolojiyi Test Etmek için Onay aldı.

Apple 5G Teknolojisini Test Etmek için FCC’den ONAYI aldı. Şirket “milimetre-dalga genişbant – millimeter-wave broadband” alanına odaklanıyor.

FCC, Apple’ın 5G teknolojisini test etmeye başlaması için yaptığı başvuruyu onayladı. Bu onay 5G’yi daha geniş kitlelere getirmeyi amaçlayan diğer şirketlerin arasına Apple’ında katıldığını gösteriyor.

Amerika’da Sprint 2019 yılında 5G hizmetini kullanıcılarına sunmaya hazırlanırken, T-Mobile’de hedef 2020, AT & T ve Verizon’da bu yönde girişimlerde bulunuyor.

Bununla birlikte, Apple, T-Mobile ve Sprint’in spektrumlarından daha yüksek frekansta ve daha küçük dalgaboyu bantlarında milimetre dalga geniş bant bandını hedefliyor.

Milimetre Dalga Teknolojisi Nedir?

Milimetre dalga teknolojisi daha hızlı aktarım hızlarında daha geniş veri iletimine izin verir, ancak bu tür sinyaller nesnelere o kadar iyi giremez bu yüzden doğrudan görüş hattı gereklidir. bunu ek bir komplikasyon olarak değerlendirebiliriz. Apple bu alandaki yeni adımlarına başlamışken Facebook, Google, Samsung ve Starry gibi şirketler bir süredir bunun üzerinde çalışıyor.

Apple’ın uygulaması pratikte 5G hizmetinin nasıl çalışacağına dair bir ayrıntı sunmuyor ancak bu onayla Apple’a Ağustos 2018’e kadar Kaliforniya Ofislerinin iki yerinde söz konusu teknolojisini test etme olanağı verilmiş oldu.