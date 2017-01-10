Apple AR Gözlükleri için Carl Zeiss ile Çalışıyor Olabilir

Apple VR gözlüklerinde ideal partnerini bulmuş olabilir.

Apple AR Gözlükleri konusunda optik firması Carl Zeiss ile birlikte çalışıyor olabilir.

Geçtiğimiz sene Apple’ın artırılmış gerçeklik AR Gözlüklerini nasıl üretebileceklerini araştırdığını duymuştuk. Teknoloji devi ile ilgili yayımlanan raporlara göre AR gözlüklerinde sona yaklaşılmış olabilir.

Kasım 2016’da Bloomberg kaynaklarına göre Apple küçük miktarda da olsa near-eye ekranlar sipariş etmişti. Bu siparişler Apple’ın güçlendirilmiş gerçekliği ve karma gerçeklik kavramlarını test etmek için kullanacağı tahmin edildi.

Şimdi teknoloji uzmanı Robert Scoble; CES’deki isimsiz Carl Zeiss çalışanlarından optik firmasının Apple ile “bu yıl açıklanabilecek” hafif bir çift “AR / MR gözlükleri üzerinde çalıştığını duyduğunu kaydetti.

Scoble, bunun Carl Zeiss’in fuarın AR bölümünde bir sergi kulübesi işletmesinin nedeni olabileceğini belirtti ancak açıkça Apple ile olan sözde işbirliğinden bahsedilmediğini de ekledi.

Apple AR Gözlükleri tahmin edilenden daha erken karşımıza çıkabilir

Bu, Bloomberg tarafından daha önce bildirilen 2018 öngörü süresinden daha erken. Bu hikayenin gerçekliğinin olabileceğini destekleyen argümanlarda fazla aslında. Zira Tim Cook’un sanal gerçeklikten daha ziyada AR artırılmış gerçeklik konusunda çok daha hevesli olduğu zaten biliniyor. Şirketin son iki yılda iki yeni AR girişimini satın alması; ve son zamanlarda de sayısal ekranlarla donatılmış akıllı gözlük için bir patent aldığı gerçeği en önemli gösterge.

Apple AR Gözlükleri Hangi Alanda Kullanılacak, Oyun mu 3D modelleme mi?

Eğer söylentiler doğruysa Apple’ın nasıl bir artırılmış gerçeklik deneyimi kastettiğini görmek ilginç olacak. Microsoft’un Hololens AR headset’inin aksine; Oyun ve 3D modelleme uygulamaları ve masaüstü uygulamaları ile senkronize çalışabilen ve iPhone’lar ile kablosuz iletişim kurabilen bir tasarım olabilir.

Apple hangi yönde bir seçim yaparsa yapsın, akıllı telefonlarda olduğu gibi pahalı bir üretlendirme yapacağı kesin.

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