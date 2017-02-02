Apple ARM Tabanlı işlemciler Gelecek MacBook Pro’da Daha Fazla Yük Taşıyacak

Apple işlemcileri Intel işlemcilere daha dazla destek olacak?

Apple ARM Tabanlı İşlemciler, Gelecek MacBook Pro’da Intel İşlemcilere Sadece Destek Olacak, ama daha fazla yükü kaldıracak.

Apple kendi ARM tabanlı işlemcilerini daha da güçlendirerek standart Intel işlemcilerinin yerini almasını sağlayacak ancak henüz değil. Intel işlemciler on yıllardır Apple’nın Mac bilgisayarlarına güç sağladığını hepimiz biliyoruz. Öte yandan Apple, iPhone ve iPad için kendi A serisi ARM tabanlı çiplerini tasarlama konusunda da ne kadar başaralı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Şirket Intel çiplerini Mac’te kullanmaktan vazgeçmese de Bloomberg’te yer alan bir habere göre ayağına su tutmaya yani Mac için kendi silikonunu tasarlamayı denediğini gösteriyor.

Apple ARM Tabanlı işlemciler gelecek MacBook Pro’da daha fazla yük taşıyacak!

Bloomberg’den Mark Gurman ve Ian King’e göre;

Apple, pil ömründen tasarruf etmenin bir yolu olarak Mac’in “Power Nap” özelliklerini standart Intel işlemciden boşa çıkaracak bir ARM tabanlı çipi inşa ediyor.

PowerNap Nedir?

Power Nap, bilgisayar uyurken Mac’in yazılım güncellemelerini çalıştırmasına, e-postayı ve takvim güncellemelerini indirmesine, iCloud ile senkronize etmesine, Time Machine sürücülerine ve birkaç başka özelliği yedeklemesine olanak tanıyor.

Bu hareket, Intel işlemcilerden tamamen uzak durmanın ilk adımı olabilir, ancak Bloomberg böyle bir hareketin yakın gelecekte gerçekleşmeyeceğini söylüyor.

Ancak Apple 2010 yılından beri kendi yonga serilerine oldukça fazla yatırım gerçekleştirdi. Intel’in gelişim programına güvenmeksizin bir sonraki Mac’i kendi yongası ile çıkarabilir.

Power Nap çipinin Apple tarafından tasarlanmış ilk Apple Çipi olmadığını belirtelim. Bu onur geçen sonbaharda görünen yeni MacBook Pro’da kullanılan ARM tabanlı T1 yongasına gitti. Bu çip dizüstü bilgisayarın Touch Bar’ı ve Touch ID sensörünü kontrol ediyor. Dolayısı ile ağır yüklerin altına girmiş değil.

Apple yeni çip hakkında oldukça sessiz ve derinde gidiyor. Öyle görünüyor ki Bir sonraki MacBook Pro’da başka bir ARM tabanlı kendi işlemcisini kullanabilir. Belki bu T2 olacak? Apple ARM Tabanlı işlemciler gelecek Macbook Pro’da Intel işlemcilerden çok daha fazla yükü üzerine alacak.

Gelecek MacBook Pro’da kendi işlemcisi Intel’in yerini almayacak. Ama almış kadar olacak!

engadget