Apple Beats Kulaklık Hediye Kampanyası 2017’e Amerika ve Kanada’da Başladı

Apple’ın Sevilen Kampanyası Amerika ve Kanada’da Başladı

Apple’ın Hediye Beats Kulaklık Kampanyası 2017 çok yakında Türkiye’de sunulacak. İlk olarak Yurtdışında Amerika ve Kanada’da başlayan kampanya öğrenciler ve eğitimciler arasında oldukça popüler ve sevilen ” Apple Beats Kulaklık Hediye Kampanyası 2017 – 2017 okula dönüş kampanyası ilave özel indirimlerde sunuyor.

Apple Öğrenci ve Öğretmenlere özel destekleyici kampanyalarından biri olan 2017 Apple Okula Dönüş Kampanyası yurtdışında başladı.

Yeni iPad veya MacBook Satın Alanlara Beats Kulaklık Hediye veriliyor

Apple yaptığı açıklamada yeni bir iPad Pro ya da MacBook satın alan öğrencilerle öğretmenlere ücretsiz Beats kulaklık verileceğini açıkladı.

Hangi Modele Hangi Hediye Veriliyor?

BeatsX modeli için;

10.5 inç ya da 12.0 inç’lik iPad Pro modellerinden biri alındığında BeatsX ücretsiz şekilde alınabilecek.

Beats Solo 3 veya Powerbeats 3 için 150 dolar özel indirim.

Beats Solo3 ya da Powerbeats 3 modellerinden birini almak isteyenler ise 150 dolarlık bir indirim kullanacak.

Beats Solo3’ün fiyatı 300 dolar iken Powerbeats 3 modelinin ise 200 dolar.

Apple Beats Kulaklık Hediye Kampanyası 2017 Yakında Türkiye’de!

Ayrıca iPad Pro için öğrencilere 20 dolar, MacBook için ise 300 dolara kadar olan indirimler de yapılacak.

Apple’ın Okula Dönüş kampanyası bugün başladı ve 25 Eylül 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da sona erecek. Bu kampanyanın ilerleyen dönemde Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

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