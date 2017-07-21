Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Apple CarPlay Google Music Play Desteğini Duyurdu

21 Temmuz 2017 - 09:55 Mobil Uygulamalar
Apple CarPlay Google Music Play Desteğini Duyurdu

Apple CarPlay Google Music Play desteklediğini açıkladı.

Şarkı listelerini Google Music Play aracılığıyla yöneten iOS ve CarPlay kullanıcıları için güzel haber. Apple CarPlay Google Music Play Desteğini resmen duyurdu.

Google’ın müzik servisi artık Apple’ın araç içi sistemiyle artık uyumlu hale geldi.

Yolda giderken iPhone üzerinden müzik dinlemek yerine artık araç içi sisteminiz – Carplay üzerinden müzik listenizi yönetebilirsiniz.

CarPlay zaten Apple Music, Amazon Music ve Spotify ile çalışıyor, bu nedenle Google’ın kendi müzik servisini bu rotasyona sokmak istediğini düşünüyorum.

Apple CarPlay Google Music Play Desteği

9to5Google ‘te yer alan habere göre de CarPlay için Google Music Play’in 4 Ana Bölümü bulunmaktadır. Tavsiyelere Ana ekranda, Son dinlenenler Recent Ekranında, kaydedilmiş müzik katalogları ve ve istasyon türleri şeklinde diğer bölümler bulunuyor.

Elbette Google Play Music güncellemesi yapmadan tüm bu değişiklikleri kullanamıyorsunuz.

iPhone’unuzdaki CarPlay ayarlarından Play Müzik simgesini Ana CarPlay ekranına taşıyarak erişiminizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

9to5Google

Ana Sayfa » Mobil » Mobil Uygulamalar » Apple CarPlay Google Music Play Desteğini Duyurdu

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , , , ,

Benzer Haberler

HepsiBurada ÇEKBUL, Ürün Aramanın Kolay ve Eğlenceli Yolu

HepsiBurada ÇEKBUL, Ürün Aramanın Kolay ve Eğlenceli Yolu

Cam Danışmanı Mobil Uygulaması İNDİR, Doğru Cam Seçimi Artık KOLAY

Cam Danışmanı Mobil Uygulaması İNDİR, Doğru Cam Seçimi Artık KOLAY

Yandex.TAXI ve UBER’den 6 Ülkede Geçerli Yeni Araç Paylaşım Modeli

Yandex.TAXI ve UBER’den 6 Ülkede Geçerli Yeni Araç Paylaşım Modeli