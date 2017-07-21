Apple CarPlay Google Music Play Desteğini Duyurdu

Apple CarPlay Google Music Play desteklediğini açıkladı.

Şarkı listelerini Google Music Play aracılığıyla yöneten iOS ve CarPlay kullanıcıları için güzel haber. Apple CarPlay Google Music Play Desteğini resmen duyurdu.

Google’ın müzik servisi artık Apple’ın araç içi sistemiyle artık uyumlu hale geldi.

Yolda giderken iPhone üzerinden müzik dinlemek yerine artık araç içi sisteminiz – Carplay üzerinden müzik listenizi yönetebilirsiniz.

CarPlay zaten Apple Music, Amazon Music ve Spotify ile çalışıyor, bu nedenle Google’ın kendi müzik servisini bu rotasyona sokmak istediğini düşünüyorum.

Apple CarPlay Google Music Play Desteği

9to5Google ‘te yer alan habere göre de CarPlay için Google Music Play’in 4 Ana Bölümü bulunmaktadır. Tavsiyelere Ana ekranda, Son dinlenenler Recent Ekranında, kaydedilmiş müzik katalogları ve ve istasyon türleri şeklinde diğer bölümler bulunuyor.

Elbette Google Play Music güncellemesi yapmadan tüm bu değişiklikleri kullanamıyorsunuz.

iPhone’unuzdaki CarPlay ayarlarından Play Müzik simgesini Ana CarPlay ekranına taşıyarak erişiminizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.