iOS 11 Uyumlu Apple Dosyalar Uygulaması, Apple Store’da Yerini Aldı

WWDC 2017 ‘de iOS 11’in tanıtılması bir anlamda kesinleşti!

Apple’ın iOS 11 Uyumlu Apple Dosyalar Uygulaması – Files , Apple Store’da Yerini Aldı.

Apple’ın büyük Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı) WWDC17 – WWDC 2017 Etkinliğinin açılışına sayılı saatler kaldı. Bu etkinlikte yer alması beklenen en önemli olaylardan birisi de Apple’ın yeni işletim sistemi iOS11’in resmen duyurulması olacak.

iOS 11 ‘in açıklanmasını bir anlamda kesinleştiren ise Yazılım Geliştirici Steve Troughton-Smith’in gözlemlediği gibi, iOS App Store şu anda Apple tarafından geliştirilen ve Dosyalar – Files adlı bir uygulama uygulama mağazasında yerini almış bile.

Ahead of iOS 11, a ‘Files’ app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI — Steve T-S (@stroughtonsmith) 5 Haziran 2017





Apple Dosyalar Uygulaması – Apple’ın iOS’un dosya yönetimi yaklaşımını revize etmesidir.

Apple Dosyalar konusunda oldukça kısıtlayıcı. 2007 yılında ilk iPhone çıktığından bu yana Apple’ın mobil cihazları Dosyaları mümkün olduğunca soyutladı. Dosyaları mümkün olduğunca uygulamalara ve bulut hizmetleri ile ilişkilendiriyor.

Mevcut iCloud Sürücü uygulaması bir dosya yapısına sahip olsa da dosyaların kendileri iCloud’da saklanmak zorunda. Buna karşın Android, geleneksel cihaz içi dosya yönetimi ve çeşitli bulut depolama sağlayıcılarıyla entegrasyona ilk günden beri izin veriyor.

Apple’ın bu yıl özellikle iPad verimliliğinde iyileştirmeler yapılması bekleniyor ve iOS dosya yönetimi kesinlikle geliştirilmesi gereken bir alan.

Apple’ın Bu uygulama ile ilgili gitmeyi düşündüğü yönü görmek için daha fazla detayı WWDC 2017’de paylaşmasını beklemek zorundayız.

Ancak bu sadece felsefi bir değişiklikten de ibaret olabilir. Steve Jobs, 2005 yılında Walt Mossberg’e ve Kara Swisher’a “dosya sistemi yönetiminin yalnızca profesyonellere yönelik bir uygulama olacağı ve tüketicilerin kullanması gerekmeyeceğini” söylediğini de hatırlatmak gerekir.

WWDC 2017’nin başlamasına saatler var ve iOS 11 ile bu konuda bir açıklama yapılabilir. Göreceğiz.

TheVerge