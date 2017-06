iOS 11 Uyumlu Apple Dosyalar Uygulaması, Apple Store’da Yerini Aldı

Apple’ın iOS 11 Uyumlu Apple Dosyalar Uygulaması – Files , Apple Store’da Yerini Aldı.

Apple’ın büyük Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı) WWDC17 – WWDC 2017 Etkinliğinin açılışına sayılı saatler kaldı. Bu etkinlikte yer alması beklenen en önemli olaylardan birisi de Apple’ın yeni işletim sistemi iOS11’in resmen duyurulması olacak.

iOS 11 ‘in açıklanmasını bir anlamda kesinleştiren ise Yazılım Geliştirici Steve Troughton-Smith’in gözlemlediği gibi, iOS App Store şu anda Apple tarafından geliştirilen ve Dosyalar – Files adlı bir uygulama uygulama mağazasında yerini almış bile.

Ahead of iOS 11, a ‘Files’ app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI

