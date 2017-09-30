Apple Fotoğraflarınızı Anlayan AI Teknolojisi Satın Aldı



Apple AI Teknolojisi Satın Aldı, Fotoğrafları Daha İyi Yorumlamak İstiyor!

Apple Fotoğraflarınızı Anlayan AI Teknolojisi Satın Aldı. Regaind, iyi fotoğraflara kötülerden bahsedebilir ve neler olduğunu yorumlayabilir.

WWDC’de bu yıl Apple, iOS 11‘in yeni ve geliştirilmiş bir Fotoğraf Uygulaması ile geleceğini duyurmuştu. Kısmen makine öğrenme ve AI teknolojisi için Apple’a bu anlamda teşekkür etmek lazım.

Söz konusu gelişmelerin kaynağı Fransız şirketi Regaind’in satın alınmasından kaynaklanabilir. TechCrunch‘a göre, Apple bu yılın başında Regaind’i satın almış olabilir.

Regaind’in Bilgisayar görme API’si, Fotoğraf içeriğini analiz etme yeteneğine sahip olduğu söyleniyor; örneğin resimlerde köper araması yaparsanız, köpek olan fotoğraflarla gelebilir.

Apple’ın Fotoğraflar uygulaması birkaç yıl önce bu özelliği kazandı, ancak Regaind’in satın alınması bu yeteneği daha da ileri götürmenin ve Google’ın makine öğrenme gücüne sahip Fotoğraf uygulamaları ile uyumu sağlamanın anahtarı olabilir.

Regaind’in web sitesinde iddia edildiği gibi, teknoloji yalnızca fotoğraflarınızın içeriğini değil aynı zamanda teknik ve estetik değerlerini de belirleyebilir.

Söz konusu özellik, kopyaları gizlemek, seri çekim fotoğraflarında en iyi pozu bulmak veya resimleri renklere ve olaylara göre gruplamak için yararlıdır. Albümleri de bulmak ve oluşturmak çok daha kolay olabilir.

Apple Fotoğraflarınızı Anlayan AI Teknolojisi Satın Aldı

Regaind’in bana göre en ilginç özelliği, yüz,cinsiyet, yaş ve resimlerdeki duyguyu analiz edebiliyor olması. Bu FaceApp’ın yaptığı şeyle benzer.

Apple, Snapchat ve Instagram gibi selfie filtre hileleri yapmak için yüz analiz teknolojisini kullanabilir ancak; yaklaşan iPhone X‘deki animoji özelliğini de güçlendirebilirdi.

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