Apple Gelecek Ay 3 Yeni Macbook Güncellemesi Duyurabilir

Apple gelecek ay 3 yeni Macbook duyurabilir!

Performans Güncellemesi yapılmış 3 yeni Macbook modeli Haziran ayındaki etkinlikte duyurulabilir. Macbooklara Performans Güncellemesi geliyor. Apple Gelecek Ay 3 Yeni Macbook güncellemesi duyurabilir!

Performansları Geliştirilen 3 Yeni Macbook WWDC 2017’de Geliyor.

5 Haziran’da başlayacak Apple’ın her yıl düzenlediği yıllık WWDC etkinliğine sadece bir kaç hafta kaldı.Teknoloji devi şirket büyük ölçüde yazılım platformlarında uygulama geliştiriciler için geliştirdiği yeni teknolojileri duyurduğu etkinliği 3 yeni Macbook modelini duyurmak için bir fırsat olarak kullanacak.

Bloomberg‘te yer alan bilgilere göre Touchbar’lı Macbook Pro’nun Intel’in daha hızlı 7. nesil Core (Kaby Lake) işlemcilerine sahip 12 inçlik Macbook ve Macbook Air modellerini duyuracak.

Apple Gelecek Ay 3 Yeni Macbook, Performansları Daha da Artırılacak!

Doğrusu Yaşlanan Macbook Air modellerine yeni işlemciler ile performans dokunuşu yapmak oldukça mantıklı ve güzel olacak.

Görüldüğü gibi tüm bu güncellemelerin Apple’ın dizüstü bilgisayar serisini canlı tutmak için yapılmış güncellemeler olduğu aşikar. Her üç makinenin dahili bileşenlerle sınırlandırılmış güncellemelerle öncüleriyle aynı görünmesi bekleyebiliriz.

Ayrıca WWDC 2017 ‘de MacOS’un yeni güncellemesi de duyurulacak. Apple son zamanlarda Masaüstü platformunu ihmal ettiği konusunda sıkça eleştiri alıyor. Bu anlamda eleştirilere bir son vermek için bir adım atması bekleniyor.

Yeni ve daha hızlı bir hale gelecek MacBook Air modellerinin özellikle daha fazla satış talebi görmesi muhtemel.

Engadget TNW