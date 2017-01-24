Apple iOS 10.2.1 Güncellemesini Yayınladı

Apple iOS 10.2.1 güncellemesini iPhone, iPad ve iPod Touch için resmi olarak yayınladı.

Apple iOS 10.2.1 güncellemesinde ne gibi yenilikler var?

Yeni gelen güncellemede, sürüm notlarına göre, performans ve kararlılık iyileştirmeleri yer alıyor. iOS 10.2 ile birlikte kullanıcılara sunulan yeni TV uygulaması şu anda Türkiye’de çalışmıyor. Diğer taraftan Apple, iOS 10.3 güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Apple‘ın bu güncellemeyi ilkbahar aylarında kullanıcılara sunması bekleniyor.

Apple iOS 10.2.1

iOS 10.2.1 beta sürümünü daha önce yüklemiş olan kullanıcılar bu güncellemeyi almayacak. Yayınlanan yeni güncelleme, daha önce yayınlanan dürüm numarasıyla (14D27) aynı adı taşıyor.

iOS 10.2.1 güncellemesini Genel>Ayarlar>Yazılım güncellemesi sekmesi üzerinden indirebilirsiniz