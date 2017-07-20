Apple iOS 10.3.3 Güncelleştirmesini Yayımladı, 46 Güvenlik Açığı Giderildi

Apple ortaya çıkan güvenlik açıklarını giderecek güncellemesini yayımladı.

Apple iOS 10.3.3 Güncelleştirmesini Yayımladı, 46 Güvenlik Açığı Giderildi.

Apple yaklaşan iPhone 8 ve en yeni işletim sistemi iOS 11 üzerinde çalışa dursun, mevcut kullanıcılarının güvenlik şikayetlerini giderecek önemli bir adım attı. Mevcut iOS kullanıcıları için Apple iOS 10.3.3 Güncelleştirmesini yayımladı. Ağırlıklı olarak güvenlik güncelleştirmesinin yer aldığı son işlemle mevcut ortaya çıkan çok kritik olan 46 ayrı güvenlik açığı giderilmiş oldu.

Özellikle iPhone ve iPad’inizin Hacker tarafında ele geçirilmesine neden olmak istemiyorsanız. iOS 10.3.3 güncellemesini bir an önce yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Hacker’lar kullanabildiği ortaya çıkan ve onlara cihaz üzerinde zararlı kod çalıştırmalarına izin veren bana göre de öncelikli açıklar şimdilik giderilmiş oldu. 138 MB boyutundaki son güncelleme özellikle kablosuz ağ üzerinden olabilecek saldırılarında önüne geçiyor.

iOS 10.3.3 iPhone ve iPad’lerdeki bazı sorunları ve cihazların güvenliğinin artırılmasına yönelik iyileştirmeleri kapsıyor. Mayıs ayında yayımlanan iOS 10.3.2 ardından gelen iOS 10.3.3 güncellemesini iki şekilde yüklemeniz mümkün!

iOS 10.3.3 Nasıl Yüklenir?

iOS 10.3.3 hangi cihazlar uyumlu? Yeni iOS 10.3.3 güncellemesi neleri içeriyor? iOS 10.3.3 güncellemesi hangi cihazlarla uyumlu? iOS 10.3.3 güncellemesi nasıl indirilir, nasıl kurulur?

1. Yöntem Aygıtınızı kablosuz olarak güncelleme

Güncelleme olduğunu bildiren bir ileti alırsanız Şimdi Yükle’ye dokunun. Aşağıdaki adımları da izleyebilirsiniz:

1) Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

2) Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye dokunun.

3) İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. iOS’un güncelleme için daha fazla alana ihtiyaç duyduğunu belirten ve bazı uygulamaları geçici olarak kaldırmanızı isteyen bir ileti görüntülenirse Sürdür’e veya İptal’e dokunun. iOS kaldırdığı uygulamaları daha sonra yeniden yükler.

4) Şimdi güncellemek için Yükle’ye dokunun. Alternatif olarak Sonra’ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle’yi veya Daha Sonra Anımsat’ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle’ye dokunursanız yatmadan önce iOS aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

5) İstenirse parolanızı girin.

2. Yöntem Aygıtınızı iTunes’u kullanarak güncelleme

Kablosuz Wi-Fi Ağı üzerinden iOS güncellemeyi indiremiyorsanız. Aynı İşlemi güvendiğiniz bir bilgisayarda iTunes’u kullanarak tamamlayabilirsiniz.

Kişisel Erişim Noktası Üzerinden bağlı olmadığınıza Dikkat Edin ki – Kotanıza zarar gelmesin!

Bilgisayarınızı Wi-fi ya da Ethernet ağına bağlayın.

1) Bilgisayarınıza iTunes’un en son sürümünü yükleyin.

2) Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

3) iTunes’u açın ve aygıtınızı seçin.

4) Özet’i tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle’yi tıklayın.

5) İndir ve Güncelle’yi tıklayın.

6) İstenirse parolanızı girin.

Apple bu senenin sonuna hatta Eylül Ekim ayı gibi tanıtacağını beklediğimiz iPhone 8 ile birlikte yeni işletim sistemi iOS 11‘i de kullanıcıların beğenisine sunacak.

Apple iOS Güncellemesi indir