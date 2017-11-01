Apple iOS 11.1 Güncellemesi İnanılmaz Emojiler Getiriyor, Hemen Yükle!

Apple iOS 11.1 Güncellemesini Yayımladı.

Apple iOS 11.1 Güncellemesi İnanılmaz Emojiler Getiriyor, Üstelik şimdi kullanımda.

iOS 11.1 iOS işletim sisteminin son güncellemesi olarak yayımlandı. 246.7 Mb’lık son güncellemede 70’ten fazla yeni emoji, hata gidermeleri ve çeşitli geliştirmeler içeriyor.

iOS 11.1 nasıl yüklenir? iOS 11.1’de iPhone’ların büyük derdi çözülecek…

En yeni iOS güncellemesi olan iOS 11.1, herkesin indirmesi için bugün yayında. Aralarında vampir, deniz kızı ve peri gibi cadılar bayramı zamanında iş görecek emojiler de yer alıyor.

iOS 11.1 ile gelen 70 emoji gerçek çizimlerden oluşuyor. Hata düzeltmeleri ve geliştirmeleri ile iOS 11.1’i hemen indirebilirsiniz.

iOS 11.1 Güncellemesi Alacak Cihaz Modelleri

iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini destekliyor.

iOS 11.1 ile Düzeltilen Sorunlar Neler?

iOS 11.1 ile öncelikle batarya performansında iyileştirilmeler yer alıyor. Bazı Wi-Fi bağlantı sorunları da giderilmiş durumda.

iOS 11 Nasıl Yüklenir?

iOS Yüklü yukarıda listesi verilen cihazlardan birine sahip olanlar ister iTunes üzerinde indirerek güncelleme yapabilecekleri gibi; cihazlarının AYARLAR bölümünden GENEL> Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarakta yükleyebilirler.

iOS 11.1 Güncellemesi

iOS 11 Güncellemesi indir