Apple iPhone 8 için 999 Dolar Satış Fiyatı Planlıyor, CEP YAKACAK

Apple’ın yeni tasarladığı iPhone eskisinden daha pahalı olacak.

Apple iPhone 8 için 999 Dolar Satış Fiyatı Planlıyor. iPhone 8’in Türkiye Satış Fiyatı Cep Yakabilir!

The New York Times ‘ta yer alan habere göre Apple 10. yılında köklü değişiklikler yapmayı planladığı yeni iPhone 8 için, eski modellerine göre daha pahalı bir fiyat belirliyor.

Uzun süredir sahip olacağı özellikler konusunda bir çok yazılar yazılan ve bunlar arasında en belirgin olanı neredeyse çerçevesiz olacağına kesin gözüyle bakılan yeni iPhone – “iPhone 8” bugünkü modellerine kıyasla 350 dolardan daha fazla pahalı olacak.

Apple iPhone 8 için 999 Dolar Satış Fiyatı Planlıyor, Vergilerler Cebimizi Yakacak!

Gelecek ay Apple’ın düzenleyeceği etkinlikte 3 yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor. Bunlarda iki tanesi iPhone 7’nin güncellenmiş yeni sürümleri olması beklenirken bir diğeri neredeyse çerçevesiz OLED ekranlı üst düzey yeni tasarımlı bir OLED iPhone 8 olacak.

Şimdiye kadar yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyata sahip olacağı konusunda spekülasyonlar zaten vardı. Apple’ın Plus boyutlu sürümü Amerika’da 769 dolardan satılıyor. Bu da en büyük sürümünde üzerinde 231$’lık bir fark yani daha pahalı olacağını gösteriyor.

Peki Neden Bu Kadar Pahalı ? Apple bunu bilerek mi yapıyor?

OLED panelli iPhone 8 modelleri belki ilk aşamada sınırlı sayıda sunulacak. Zira OLED panelleri temin etmek konusunda ciddi sıkıntıları olduğu tahmin ediliyordu. Belki arzı daha iyi yönetmek için bu kadar yüksek bir fiyat koymuş olabilir. ancak bu ilk kez bir fiyatın kesin olarak bildirildiğini görüyoruz.

New York Times ayrıca yeni iPhone’un kablosuz şarj özelliğini ve yüz tanıma özelliğini de içereceğini doğruladı.

Hatırlarsanız Telefonla ilgili benzer bilgi Apple’ın yanlışlıkla geçen ay yayınladığı bir yazılım sayesinde ortaya sızmıştı.

Gelelim iPhone 8 Türkiye Satış Fiyatı ‘na

Türkiye’de iPhone 8 satış fiyatı ne kadar olur? derseniz. Samsung Galaxy Note 8 in 4999TL satış fiyatı ile sunulduğu bir ortamda. Bu 1000 dolarlık Amerika fiyatına vergileri dahil ettiğimizde Muhtemelen 5000 TL den yukarıda olacaktır.

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Apple iPhone 8 için 999 Dolar Satış Fiyatı – iPhone 8 Türkiye Fiyatı Cep Yakacak