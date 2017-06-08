Apple iPhone Tamir Makinesi Horizon’u 25 Ülkeye Gönderiyor

Apple’dan Tamir Süresini Kısaltacak Önemli Adım Geldi

Apple iPhone Tamir Makinesi Horizon’u 25 Ülkeye Gönderiyor.

Apple oldukça zorulu ve uzun süren iPhone tamir çalışmalarını hızlandıracak ve bu konudaki şikayetleri, özellikle de Apple Mağaza ve Yetkili Servislerindeki kuyrukları azaltacak bir adım attı.

Reuters‘ta yer alan habere göre özellikle Ekran Değişimleri ve iPhone ile ilgili diğer problemlerdeki bekleme sürelerini azaltmak için şirket; Yıl sonuna kadar Detaylarının sır gibi saklandığı “Horizon” isimli efsanevi tamir makinasını 25 Ülkede 400 Yetkili servisinde kullanılmak üzere gönderecek.

Apple’ın yetkili servislerinin dünya genelinde bir çoğu ellerinde Horizon tamir makinası olmaması nedeniyle tamir süreçlerinde küçük problemleri gidermekle yetiniyorlardı. Büyük Problemlerde Yetkili Ana Bayilere gönderiyorlar ve bu tamir sürelerini Haftalara çıkarıyordu.

Son birkaç yıldır Apple, 3D Touch ve ev düğmesi arızaları gibi karmaşık teknolojileri ve iPhone ekran onarımlarını başarıyla tamir edebilen otomatik makinelere sahip yetkili servisleri ve mağazalar konusunda ciddi adımlar atıyordu.

Apple iPhone Tamir Makinesi Horizon ‘u Sonunda Yetkili Servislere Gönderiyor

Horizon Tamir Makinesi iPhone’de değişen parmak izi okuyucuyu tanımasını söylemeyen bir özelliğe sahip.

Bu özellikten de anlaşılacağı gibi parmak izi okuyucu tamiri sadece arızalı üniteyi değiştirmenin ötesinde cihazında değişen üniteyi tanımasının da önemli olduğunu anlıyoruz.

Apple benzersiz tasarımını ve teknolojisini bir şekilde gizlemeye çalışıyor. Hızla artan satışlarına karşın tamir süreçlerindeki uzun süreleri kısaltmak için yetkili küçük servislere daha fazla güvenmek zorunda.

Elbette bu adımlar Amerika’da mahkeme konusu olan ve tüketicilerin “Right to Repair” Tamir hakkı‘nı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davalardan sonra gelmesi de tesadüf değil.

Apple, Verizon, Toyota, Lexmark ve Tüketici Teknolojisi Derneği (elektronik üreticilerini temsil ediyor) Tamir Hakkını destekleyen mevzuata karşı lobi faaliyetleri yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor.

Ancak Apple, özellikle de Amerika’da bu konudaki siyasi baskının artması sonucunda bu değişikliğin gelmediğinin altını özellikle çizmek istiyor.

Apple, önümüzdeki aylarda, Kolombiya, Norveç ve Güney Kore gibi perakende varlığı bulunmayan yerler de dahil olmak üzere, Apple’ın 4.800 yetkili servis merkezinin yaklaşık 200’ünde makineler koyacağını açıkladı. 2018 yılına gelindiğinde bu sayıyı ikiye katlamayı umuyor.

Hatırlatma:

Apple Tamir Hakkı Tasarısı’na karşı çıkmıştı.

Teknoloji devi Apple her yıl bir biri ardına yeni modelleriyle bir çok cihaz tanıtmasına ve bu yolla malum milyarlarca dolar kazanmasına rağmen; Bu kadar para kazanan teknoloji devi hem müşterilerinin hemde bizim tabirimizle küçük tamirci esnafının işlerini kolaylaştırmak gibi niyeti yoktu. Taki bu adıma kadar.

Apple Tamir Hakkına Neden Karşıydı?

Tamir Hakkı ile ilgili tasarının kabul edilmesinin korsanlara şirketin ürünlerine donanım düzeyinde erişim izni verebileceği için; tüketiciler için büyük bir tehdit oluşturacağını belirtiyor.

Big A, ürünlerinin yalnızca sertifikalı teknisyenler tarafından ele alınıp tamir edilmesini tercih ettiğini sürekli dile getiriyor olsa da; dünya genelinde satış sonrası servis konusunda oldukça ciddi servis şikayetleri alıyordu.

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