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Apple Neural Engine: iPhone’daki AI işlemlerine Ayrılmış Yeni Yonga Geliyor

27 Mayıs 2017 - 11:01 Mobil
Apple Neural Engine: iPhone’daki AI işlemlerine Ayrılmış Yeni Yonga Geliyor

Apple İKİNCİ MOBİL İŞLEMCİ ile AI’ye Güç Katmak İstiyor.

Apple Nueral Engine yongası ile iPhone’lardaki AI’yi daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek istiyor.

Bloomberg’te yer alan habere göre Apple Google ve Qualcomm ile uyumlu AI donanım geliştirdiğini duyurdu.

Apple her yeni mobil işlemcisinde sürekli hızını arttırmaya odaklandı ve en son geliştirdiği 4 çekirdeki A10 Fusion işlemcilerini geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın kalbine yerleştirdi.

Ancak cihazlarını daha da rekabetçi kılmak için Apple; AI’ya güç sağlamak için çalışan ikinci bir mobil işlemci geliştiriyor.

Apple Neural Engine Yongası !

Kaynaklar Bloomberg’e Apple’ın çipleri yapay zekanın iki temel alanına katkıda bulunmak için geliştirdiğini söyledi:

  1. Artırılmış Gerçeklik – AR
  2. Kendi Kendine Sürüş yani otonom araçlar – Self Driving Car

Teknoloji devinin şu andaki cihazları AI işlemlerini Ana işlemci ve GPU üzerinde bölerek yerine getiriyor. Ancak yeni tasarlanan Apple Neural Engine adlı yeni işlemci modülü sadece AI isteklerini, görevlerini yerine getirecek.

Apple Neural Engine: iPhone'daki AI'ye Güç Katacak Yeni İşlemci Geliştiriyor

Bu görevleri farklı bir işlemciye yönelterek ana işlemciyi bir anlamda rahat bırakmak pil ömrüne de önemli katkı sağlayacak.

Ancak bu yeni Apple Neural Engine yongasını ne zaman çıkacağı henüz net değil. Bu yeni yonga, Apple’ı Qualcomm’un en yeni Snapdragon mobil yongalarından daha ileri götürüyor.

Apple, geçtiğimiz yılın WWDC’sinde kendi derin sinir ağlarını – deep neural networks – geliştirdiğini açıkladı ancak bu tür makine öğrenimi, mobil işlemciler yerine sadece sunucu racklarında gerçekleşti.

Bloomberg

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