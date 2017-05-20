Apple Patlayan Beats Kulaklığı Değiştirmeyi Neden Reddetti?

Apple bu kez suçu başkalarına attı.

Apple Patlayan Beats Kulaklığı Değiştirmeyi Neden Reddetti? Beats kulaklığı YÜZÜNDE PATLAYAN Avustralyalı kadın üzen APPLE!

Apple Patlayan Beats Kulaklık Seti için 3. Parti Batarya üreticilerini suçluyor. Teknoloji Devi Apple, Avustralya’ya yapılacak bir uçuşta patlayan kulaklık setini değiştirmeyi reddetti.

Apple Patlayan Beats Kulaklığı Değiştirmeyi Neden Reddetti?

Apple, Beats kulaklığı yüzünde patlayan Avustralyalı kadının cihazını ve mağduriyetini gidermeyi reddetti. Avustralyalı site Adelaide Now‘da yer alan habere göre Apple, olayı araştırdıklarını ve üçüncü parti pillerden kaynaklandığına karar verdiklerini açıkladı.

Söz konusu Beats kulaklıklarının 2014 yılında satın alındığı ve çalışması için ekstra pil gerektiren eski bir model olduğu bildirildi. İsmi açıklanmayan kadın Apple’ın bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Çünkü;

“Kulaklıkların hiçbir yerinde yada ambalajında hangi marka pillerin kullanılabileceğine dair bir uyarı bulunmadığını belirtti.”

Kadın yüzü ve elleri yanmış olmasına rağmen, sadece kulaklıklarının ve giydiği kıyafetlerin telafi edilmesi için bir geri ödeme istiyordu.

Bu Beats kulaklıkların o kadar meşhur olmasına rağmen yaşadığı ve yaşattığı ilk problem değil.Apple, 2015 yılında Beats Pill XL hoparlörünün aşırı ısınma eğilimi ve bazı nadir durumlarda bir yangın çıkma riski olduğunu duyurmuştu. Avustralyalı kadının yüzünde patlayan Beats olayı Şubat ayında patlak verdi.

Bana göre Apple gibi teknoloji devine yakışmayan bir hareket bu. Muhtemelen böyle bir şeyi kabul etmesi sonrası bundan sonraki olaylarda da örnek teşkil edeceği için değiştirmekten ve olayı üstlenmekten kaçındılar.