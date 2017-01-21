Apple, Qualcomm’a 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Bu kez davacı Apple, Qualcomm’a karşı 1 Milyar Dolarlık Dava!

Apple Qualcomm’a 1 Milyar Dolarlık Dava Açtı, BU KEZ DAVACI APPLE! Apple Qualcomm’dan daha adil ve makul olmasını istiyor.

Teknoloji devimiz Apple, iPhone’un içindeki çipleri üreten tedarikçi firması Qualcomm’a; telif ücretlerinde haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık dava açtı.

CNBC de yer alan habere göre; Apple’dan yapılan açıklamada, iPhone’un içinde yer alan çipleri üreten Qualcomm söz konusu teknolojisini sağlamak karşılığında; “Kaksız yere telif ücreti payı talebinde ısrarla bulunuyor”.

Öyle diğer rakiplerden tam 5 kat daha fazla telif ücreti payı talep ediliyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da geçen salı günü, Qualcomm’un antitröst yasaları çiğnediğini iddia ederek şirketi tekelcilikle suçlamış; söz konusu faaliyetlerini durdurması talebiyle dava açmıştı.

FTC’den yapılan açıklamada, Qualcomm’un rakiplerini engelleyerek iPhone telefonlara çip tedarikinde tekel oluşturduğu; ayrıca Apple’ın diğer çip üreticileriyle anlaşmaya varmasını da engellediği kaydedilmişti.

Ayrıca Qualcomm, geçen aralık ayında Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından tekelcilik karşıtı kanunları ihlal ettiği iddiasıyla; yaklaşık 850 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Komisyonun iddiasında; Qualcomm’un cep telefonu üreticisi firmalarla adil olmayan patent anlaşmaları yaptığı ve firmaların anlaşma şartlarını kabul etmemesi durumunda; bu şirketlere çip tedarik etmeyi reddettiğine yer verilmişti.

İddiaları kabul etmeyen ve söz konusu para cezasını ödemeyi reddeden Qualcomm, komisyonun kararını Güney Kore Yüksek Mahkemesine taşıyacağını duyurmuştu.

Cep telefonlarının iletişim sağlayıcı operatörlere bağlanarak kullanıcıların telefonda konuşmasını sağlayan çipleri üreten Qualcomm; Apple dışında ABD’nin en büyük operatörü Verizon’ın CDMA teknolojisiyle uyumlu cep telefonlarındaki çiplerin de en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Apple CNBC’e yaptığı açıklamalarda;

“Qualcomm’un iş ortaklığını bizimle nasıl yürüttüğü konusunda son derece hayal kırıklığına uğradık; ne yazık ki adil ve makul bir telif hakkı için yıllarca süren anlaşmazlıklar sonrasında; mahkemelere başvurmaktan başka bir şansımız kalmadı” diyor.

Apple Qualcomm Davası!

Samsung ve Apple arasındaki telif hakkı ve patent davalarına alışkınız; ancak Qualcomm ile olan dava beni şaşırttı. Qualcomm Mobil işlemci üreticisinde neredeyse tekel durumunda ve bu pozisyonunu diğer Teknoloji devlerine karşı daha adil ve makul kullanması gerek. İronik olansa Apple’da yıllarca buna benzer bişeyi Samsung’a yapmıyor mu?

Engadget