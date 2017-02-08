Apple TV’nin Yeni Başkanı Eski Amazon Fire TV Başkanı

Apple, Apple TV’nin görünümünü yenilemek için ilk iş bölümün başına yeni bir başkan getirdi.

Apple TV’nin yeni başkanı Apple’ın TV stratejisinin değiştiğini kanıtlıyor!

Apple, TV’nin evrimine odaklanmaya devam ederken, Apple’ın eski Amazon Fire TV başkanı Timothy D. Twerdahl’ı işe aldı. Bloomberg‘te yer alan habere göre eski Amazon yöneticisi Apple’ın TV işine başkanlık edecek.

Apple TV’nin Yeni Başkanı!

Bloomberg’in haberini doğrulayan Apple Twerdahl’ın bu ayın başlarında aralarına katıldığını doğruladı.

Bugün yapılan açıklamalarda ise Twerdahl’ın işe alınmasında önemli rolü alan Pete Distad’ın Eddy Cue ile içerik anlaşma çabaları üzerinde çalışacaklarını da belirtti.

Amazon’daki Fire TV’de çalışmaya başlamadan önce Twerdahl, Netflix’de bir yönetici ve daha sonra Roku’da bir Başkan Yardımcısıydı.

Hali hazırda Apple TV işinin gidişatından pek memnun olmayan Apple CEO Tim Cook Apple TV’nin daha fazla içerik ve özellik sunması gerektiğini düşünüyor. Bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görünüyor.

Apple’ın Amazon Fire TV eski yöneticisini işe alması biraz kafa karıştırabilir. Zira Fire Tv son yıllarda pek beğenilen bir ürün olmaktan çıkmıştı. Apple web sitesinde Apple TV satmak için Amazon’la yarışmıştı.

Görünen o ki Apple Apple TV stratejisini değiştirmek istiyor.

9to5mac