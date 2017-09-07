Apple Warner Music ile Lisans Anlaşması Yaptığı Bildiriliyor

Apple Warner Music ile Lisans Anlaşması Yaptığı Bildiriliyor.

Apple Music lisans anlaşmaları ile çok daha zengin içeriğe sahip oluyor. Apple Warner Music ile lisans anlaşması yaptığı bildiriliyor böylece; Apple Music kullanıcıları yakın gelecekte Ed Sheeran ve Bruno Mars’ın müziklerinden faydalanacaklar.

Bloomberg‘e konuşan kaynaklara göre; Spotify ile yaptığı anlaşmasını güncelleyen Warner Music, diğer teknoloji devinin müzik kanalı ile de benzer bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma, 2 yıl önce yayına başlayan Apple Music‘in üst düzey Müzik firmalarıyla yaptığı ilk önemli anlaşma olması nedeniyle önem arz ediyor.

Spotify gibi Apple’ında daha indirimli fiyatlar için kayıt şirketleri ile özel görüşmeler ve anlaşmalar yapmak istediği biliniyordu. Şimdi telif olarak Yüzde 58 ödedikleri pay bu şekilde yüzde 55’e düşüyor. Eser sahipleri her ne kadar Youtube’un beğenilerinden elde edilen telif ücretlerinden daha düşük gelir elde edildiği için öfkelerini dile getirse de dijital hizmetleri görmezden de gelemiyorlar.

Bu dijital müzik akışları sayesinde artan satışları, kayıt şirketleri de görüyor. Bu durum kayıt özellikle kayıt şirketlerinin kullanıcılar tarafından oluşturulan video içeriklerde kullandıkları müziklerde de lisans bedeli istemek için Facebook ile konuştuğunu açıklıyor.

Peki Apple için Bir Sonra ki Adım Ne?

Michael Jackson, Elvis ve Justin Timberlake’in evi olan Sony Music…

Sonuç olarak, Apple Music kullanıcıları bir sonraki Ed Sheeran albümünü herkesten önce dinleyemeyecek olsa da; en azından o hizmette bir dayanak noktası olmaya devam edecektir.