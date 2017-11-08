Apple’ın Çift Kamera Teknolojisi Çalıntı mı? İsrailli Firma Dava Etti

Apple’ın iPhone 7 Plus and 8 Plus Çift Kamera Teknolojisi Çalıntı mı?

Apple’ın Çift Kamera Teknolojisi Çalıntı mı? İsrailli Firma Dava Etti.

İsrailli Startup Teknoloji Şirketi Corephotonics Apple’ın iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus‘ta kullandığı dual-camera çift kamera teknolojisinde kendi patentlerini kullandığını iddia etti. Görünen o ki Apple’ın başına Dual Kamera Teknoloji yeni bir dert oldu.

Apple’ın Çift Kamera Teknolojisi Çalıntı mı?

Apple’ın yeni iPhone 8 Plus’ta ve muhtemelen iPhone X’te de kullandığı dual kamera sisteminden memnun olmayan birileri var. İsrail startup şirketi Corephotonics, Apple’ın iPhone 7 Plus ve 8 Plus’daki kameralarla patentli teknolojileri ihlal ettiği iddia ediyor. (muhtemelen iPhone X’den memnun değil).Corephotonics, Apple’ın potansiyel bir ittifak kurduğunu ancak lisans anlaşmasıyla sonuçlanmayan bu işbirliğinden sonra Apple’ın çift kameraları tek başına uygulamayı seçtiğini söyleniyor. Ancak Şirketin bu alan 4 farklı patenti bulunuyor.

iddia o ki; Telefoto lens tasarımının, optik yakınlaştırma yönteminin ve yüksek çözünürlüklü görseller için özel görüntüleme sisteminin kopyalandığı belirtiliyor.

2012 yılında kurulan İsrailli şirket Corephotonics, Apple’ı iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus’ta kullandığı çift kamera teknoloji yüzünden dava ediyor.

Apple Samsung ile benzer davalara alışkın. Bu seferde İsrailli firma çift lensli kamera üreticisi Corephotonics davacı oldu.

Durum ilk bakışta olduğundan daha karmaşık olabilir. Apple’ın kendi çift kamera patentleri var ve açıkça bu fikir konusunda araştırmaları var. Corephotonics’in, Apple’ın iPhone’un çift kameraları teknolojisini kendi patentlerinden bağımsız olarak geliştiremeyeceğini göstermesi gerekebilir.

Corephotonics, nispeten büyük devlerden daha erken bir zamanda çift kamera teknolojisine girdi ve Samsung Elektro-Mekanik ve OmniVision gibi büyük isimlerle çalıştı. Gerçek ne olursa olsun, Apple’ın bunu çözmezi oldukça zor gibi görünüyor.