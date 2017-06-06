Apple HomePod: Yardımcı Asistan mı? Hoparlör mü? 1 Woofer, 7 Tweeter Bir Arada

Apple’ın WWDC 2017 Sürprizi HomePod inanılmaz geliyor!

Apple’ın WWDC 2017 sürprizi HomePod, Önce Hoparlör, Sonra Asistan.

“Hey Siri, bugün hava nasıl?”

WWDC 2017 de Apple’ın demo alanında belki de en büyük ilgiyi gören cihazlardan biri HomePod oldu. Hoparlörün üzerindeki renk geçişli bulanık ışık oldukça dikkat çekici. Apple belli ki Amazon Echo rakibi bir şey yapmak istemiş.

Tasarımına gelirsek, daha önki sızıntılarda yer bulduğu şekilde silindirik bir tasarım ile karşımıza geliyor. Kısa, yuvarlak bir silindirin üst kısmında yanıp sönen bir ışıkla ince kumaş bir telle örtülü olarak karşımıza geliyor.

İlk bakışta Silindirik Mac Pro’ya benzetmeyeniniz yoktur muhakkak. Umarız sonu silindirik Mac Pro’ya benzemez. 3 yıl güncellenmeyen silindirik Mac Pro WWDC 17 ile resmen hurdaya ayrılmış oldu.

HomePod – Önce Hoparlör Sonra Asistan

HomePod’un görünüşü, önce bir hoparlör olarak, ikinci olarak da akıllı bir asistan olarak işlevselliği vurgulamakta.

Apple’ın sahnedeki konuşma biçimi dikkate alındığında, bu muhtemelen bir sürpriz değil – Phil Schiller, makineyi sanal bir asistan olmaktan daha ziyade “mükemmel bir ev hoparlörü” olarak adlandırdı. Siri tam olarak hazır olmasada harika bir ses performansı sunduğu kesin.

Bir Woofer Yedi Tweeter Bir Arada!

Bu tasarım içerisinde Büyük bir Woofer ve içinde 7 adet tweeter yer alıyor. Hepsinin bir arada bir odada olduğunu düşünürseniz harika ve canlı bir ses performansı kaçınılmaz olur.

Ya Echo ile nasıl kıyaslanıyor diyorsanız? Şöyle özetleyebiliriz. HomePod ile müzik dinlemek CD dinlemek gibiyse, Echo’dan gelen ses AM Radyosu gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz.

Sesli Kitaplar için Mükemmel Bir Çözüm

HomePod’un daha satışa geçmeden rakiplerinde oldukça iyi bir avantajı var. Kesinlikle öldürücü bir Hoparlör performansı sunuyor. Şu anki şekliyle Alexa‘nın çok yetenekli olduğunu ve Google Asistan‘ın günden güne daha sofistike hale gelmesine rağmen, sanal yardımcı açısından nasıl rekabet edeceğini piyasaya sunulduğunda yada ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Elbette Siri‘nin daha zarif sesler çıkardığını biliyoruz ancak nihai karar vermeden önce Siri’nin bu yeni bedende nasıl işlevsellik göstereceğini merak ediyoruz.

Engadget