Arabalar 3 Louise Barnstormer Nash Aslında Kim? Nascar First Lady’si

Dünyanın en ünlü Nascar pilotları Arabalar 3’e ilham verdi

Arabalar 3 Louise Barnstormer Nash Aslında Kim? Nascar First Lady’si kimden ilham alındı!

Arabalar 3’ü izledim. Hiç şüphesiz dikkat çeken karakterler kahramanımız Şimşek McQueen, Louise ve Storm…

Arabalar 3’e Nascar Yarışının First Lady’si Louse Smith esin kaynağı oldu. Arabalar 3, tarihin ilk kadın Nascar pilotunun hikayesine atıfta bulunuyor.

Arabalar 3‘ün kahramanı tek kadın yarışçı Louise Barnstormer Nash aslında kim?

Disney Pixar’ın en sevilen animasyonlardan biri olan Arabalar’ın merakla beklenen 3’üncü filmi, 16 Haziran’da vizyona girdi. Serinin 2006 yapımı ilk bölümü “Arabalar” ve 2011 yapımı “Arabalar 2” filmleri, 1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmiş ve her iki film de En İyi Animasyon filmi dalında Altın Küre ödülü kazanmıştı. Arabalar 2’nin Türkçe seslendirmesinde ünlü komedyen Cem Yılmaz yer almış; ve filmin yıldızı Şimşek Mc Queen’in bir numaralı rakibi olan Avrupa’nın en ünlü yarış otomobili İtalyan Francesco Bernoulli’yi seslendirmek üzere stüdyoya girmişti.

Serinin 3’üncü filminde ise Nascar yarışlarında büyük başarılara imza atmış pilotların hikayelerinden ilham alınıyor.

Arabalar 3’teŞimşek McQueen’in serinin ilk filminden itibaren izleyiciyle kurduğu sıcaklık ve insana hissettirdiği derinliği devam ettirmek istediklerini açıklayan yapımcılar; bu sıcaklığı gerçek hayattaki 4 araba yarışı efsanesinin hikâyesinden yola çıkarak kurmaya çalışıyor. Nascar’ın efsanevi pilotlarına saygı duruşu niteliğindeki filmde Şimşek McQueen; kendisinin on yıl önceki halinin yüksek teknolojiyle donatılmış yeni sürümleri olan daha yeni ve daha hızlı arabalarla karşı karşıya kalır. Deneyim ve akıl hocalığının hız ve heyecandan daha önemli olduğunun altını çizen filme; 1995, 97, 98 ve 2001 sezonlarında Nascar şampiyonu olan Jeff Gordon ve Gordon’un 3 şampiyonluğunda ekip şefi olarak görev alan Ray Evernham dahil olmak üzere pek çok NASCAR emektarı danışmanlık yapıyor.

Arabalar 3’ün en renkli karakterleri gerçek hayatta efsaneye dönüşmüş isimlerden esinleniyor.

Arabalar 3’ün kadroya yeni eklenen hızlı yarış arabalarından Hamilton’u, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton seslendirirken, Piston Kupası efsanesi Junior Midnight Moon’u Nascar efsanesi Junior Johnson olarak bilinen Robert Glenn Johnson seslendiriyor. Karaktere hem ilham hem de sesini veren Johnson, 1950 ve 60’larda toplamda 50 Nascar yarışı kazanmanın yanı sıra kendi geliştirdiği “Junior Johnson Midnight Moon” markasıyla satılan yakıt ile de Nascar tarihine adını yazdırmıştı.

Yarışın First Lady’si Lousie Smith’in Hikayesi

Filmde korkusuz sürüş tarzıyla dikkat çeken ilk ve tek kadın yarışçı Louise Barnstormer Nash’e; ‘Yarışın First Lady’si olarak bilinen Louise Smith esin kaynağı olmuş. 1949 yılında Nascar’ı sadece izlemekle yetinmeyip yarışa dahil olan ilk kadın yarışçı olan Louise Smith; 7 yıllık Nascar kariyeri boyunca ailesinin yeni spor arabasını enkaza çevirmiş ama toplamda 38 yarış kazanmıştı.

Arabalar 3 Louise Smith

Filmin kararlı duruşu ve hiç vazgeçmeyen tutumu ile Piston Kupasının öncülerinden biri haline gelen Arabalar karakteri River Scott ise; Nascar’ın zirve yarışı Grand National Series’i kazanan ilk Afro Amerikan yarışçı Wendell Scott’dan ilham alıyor.

Gerçek hayattaki Nascar pilotlarının hayatlarından izler görebildiğimiz Arabalar 3’te, tüm yaşamları sürüşe adanan pilotların, kendileri için yarışa geri dönmekten başka seçenek görmedikleri gerçeği, Şimşek McQueen’in mücadelesiyle anlatılıyor.

Arabalar 3 Louise Barnstormer Nash! Arabalar 3’ün Konusu !

Yaklaşık 6 yıl sonra beyaz perdede pistlere geri dönen Şimşek McQueen, 3’üncü filmde artık bir acemi değildir; fakat yeni neslin ışık hızındaki arabalarıyla karşılaştığında kendisini bir anda sevdiği spordan uzaklaşmış halde bulur. Ancak tıpkı gerçek Nascar pilotlarının yaptığı gibi; en iyi bildiği iş olan yarışa devam etmekten başka yol göremez. Filmde Şimşek McQueen’e, kariyerini tekrar canlandırmak üzere yardım edecek hırslı eğitmen Cruz Ramirez; azılı yeni rakibi Jackson Storm ve Muhteşem Hudson Hornet ile birlikte pistlerde olan bir grup efsanevi yarışçı dâhil beyaz perdede iz bırakacak karakterler eşlik ediyor.

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