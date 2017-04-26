Araçlarda Cam Filmi Yasağı Bugün Resmen Kalktı, işte ŞARTLAR!

Araçlarda Cam Filmi Yasağı Resmen Kalktı, işte ŞARTLAR!

Araçlarda cam filmi yasağı bugün resmen kalktı. Yasağı kaldıran, daha doğru cam filmini yasal hale getiren ve belli şartlara bağlayan düzenleme bugün yürürlülüğe girdi. Araçlarda Cam Filmi Kullanımı ve Şartları Nelerdir? Tüm Detaylar burada!

Araç sahipleri ile trafik polislerini karşı karşıya getiren, yasal olup olmadığı sıklıkla tartışılan Siyah Renkli CAM filmi yasağı bugün yürürlülüğe giren yönetmelikle resmen kalkmış oldu.

Resmi gazetede 6 Ay önce yayımlanan karar bugün itibariyle yürürlülüğe girdi.



ARAÇLARDA CAM FİLMİ KULLANIMI ŞİMDİ YASAL HALE GETİRİLDİ

Araçlar Cam Filmi Yasağı Bugün Resmen Kalktı!

Resmi Gazetede 6 ay önce yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği; araçlara cam filmi taktırmanın yasal olarak önünü açıyor.

Söz konusu düzenlemede şimdiye dek yasak olan ve taktıranlara ceza kesilen uygulamanın son bulduğunu söyleyen Avukat Cevat Kazma, yönetmelikte ilgili maddede bazı şartların olduğunu açıkladı.

“Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor. Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.”

ÖN CAMDA KESİNLİKLE CAM FİLMİ OLMAYACAK!

Cam Filmi Kullanımının Cezası Kaç Para?

Araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılmayacak. Yapılması halinde ise 189 TL ceza ödenecek ve itiraz edilemeyecek.

Yeni Cam Filmi Uygulamasında ŞARTLAR NELER?

Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunlu hale getirildi.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği Hakkında Neler Söylenmişti.

28 Kasım 2008’de yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği (AİTM) günün teknolojik şartlarına uyum sağlanması amacıyla revize edilerek Resmi Gazete’de 6 ay önce yayımlanmıştı.

Türkiye’de üretim yapan imalatçıların desteklenmesine yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü;

“Bakanlıkça düzenlenen ulusal araç tip onayı, Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanacak. Türkiye’de üretilmeyen araç tiplerinin, güncel AB tip onayı belgesine sahip olması gerekecek.Bu şekilde, Türkiye’de üretim yapan firmaların desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece Türkiye’de üretim yapan firmalar, ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanacak, yurt dışında üretim yapan firmalar ise Avrupa tip onayını alacaklar.” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün itibariyle Cam Filmi Yasağı Bugün Resmen Kalkmış oldu. Doğrusu otomobil severler artık rahat bir nefes aldı.

Cam filmi yasak mı 2017? Hangi Cam Filmi Serbest? Tüm Merak Edilenler? Cam Filmi Serbest mi?