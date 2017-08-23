Arçelik 4K UHD TV’lerde 1000 TL’ye Varan indirim Fırsatı Sunuyor

Arçelik ile Eski TV’lerinizi Yenileme Zamanı

Arçelik 4K UHD TV’lerde 1000 TL’ye Varan indirim Fırsatı Sunuyor. Ayrıca Bein Sports kanallarının da dahil olduğu Digitürk paketini ilk 3 ay ücretsiz izleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Arçelik, TV’lerde yenileme hareketi başlattı. 30 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında Arçelik, eski televizyonlarınızı yenileriyle değiştiriyor. Kampanya ile 4K teknolojisine sahip 4K UHD TV’lere 1000 TL’ye varan indirimle sahip olabilir, Bein Sports kanallarının da dahil olduğu Digitürk paketini ilk 3 ay ücretsiz izleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Arçelik 4K UHD TV’lerde 1000 TL’ye Varan indirim

Arçelik eski televizyonları üstün görüntü, güçlü ses, şık tasarım ve akıllı özelliklere sahip televizyonlarla değiştirme fırsatı sunuyor. 30 Eylül’e kadar sürecek kampanya kapsamında 4K UHD TV’lerde 1000 TL’ye varan indirime sahip olurken, Bein Sports kanallarının da dahil olduğu Digitürk paketlerinde ilk 3 ay boyunca ücretsiz izleme fırsatı yakalıyor.

Arçelik 4K UHD TV Seçenekleri Neler?

Arçelik’in 40”,49”,55”, 65” ekran seçeneği bulunan 4K UHD TV’leri, 4K teknolojisiyle gerçeğe en yakın netlik. FHD’ye göre tam 4 katı daha detaylı görüntüler sunarken, HDR teknolojisi sayesinde üstün görüntü deneyimi ve Micro Dimming özelliğiyle de en karanlık sahnelerde bile en ince detayları ortaya çıkarıyor. Wide Color Gamut teknolojisiyle daha geniş renk yelpazesi ile en gerçekçi renkleri sunarken VPE ile de akıcı görüntü sağlıyor.

Arçelik 4K UHD TV’ler 2.199 TL’ den başlayan fiyatlar ile yanında “Filmin Yıldızı”, “Yıldız Dolu” Digitürk paketlerinde ilk 3 ay ücretsiz izleme avantajıyla kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicileri mağazalarına bekliyor.