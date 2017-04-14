Arçelik Web Sitesi Yenilendi, iPhone 7 Red Yeni Arçelik Sitesinde

Arçelik Web Sitesi Yenilendi, Online Alışveriş İmkanı Sunuyor

Arçelik Kurumsal Web Sitesi www.arcelik.com.tr yeni tasarımla müşterilerinin karşısına çıkıyor. Yeni tasarımla site mobil kullanıcı dostu oldu ve aynı zamanda online alışveriş imkanı sunmaya başladı.

Arçelik Web Sitesi Yenilendi, yeni tasarım ile online alışveriş imkanı.

Arçelik, kurumsal web sitesi www.arcelik.com.tr’yi yeniledi. Yeniden tasarlanan ve mobil uyumlu hale getirilen sitede online alışveriş özelliği de geliştirildi.

Elektronik perakendeciliğin dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Arçelik, yeni nesil tüketicilerin ihtiyaçlarına daha duyarlı olacak şekilde web sitesini yeniledi. Çalışanların ve tüketicilerin görüşleri doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda Arçelik web sitesi yeni trendlere uygun olarak yeniden tasarlandı. Tüketicilerin web sitesini pratik ve hızlı kullanmasına yönelik yeni özellikler paketi eklendi. Mobil uyumlu hale getirilen sitede ürün görüntüleri ve ürün bilgisi içerikleri iyileştirilerek online alışveriş özelliği de geliştirildi. Siteyi ziyaret edenler artık ürünlerle ilgili daha çok bilgi alabilecek, aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapabilecek ve ürünleri puanlayabilecek.

Arçelik Web Sitesi Yenilendi, iPhone 7 Red Yeni Arçelik Sitesinde

Özel tasarım kırmızı iPhone 7 Red’i dilerseniz bu yeni Arçelik Online Sitesinden de almak mümkün.

Yeni web sitesi ile ilgili olarak, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, tüketici ihtiyaçlarına odaklanabilme ve müşteriye dokunan her noktada aynı mesajla konuşabilme amacıyla bir dönüşümün başlangıcı içinde olduklarını söyledi. Dinçer sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çalışmalarımız doğrultusunda, Arçelik markası için tamamen güncellenen bir web sitesini hayata geçirdik. Perakendeye daha fazla odaklandığımız bu günlerde, web sitemizin öncelikli olarak tasarım ve işlevselliğini güncelledik. Tamamen mobil uyumlu, ürünlerin görüntü ve bilgilerinin geliştirildiği yeni web sitesinde, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi adına bir dizi yeni özellik mevcut” dedi.

Arçelik, web sitesini yıl içinde düzenli olarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni fonksiyonlar ile güncellenmeye ve gelişmeye devam edecek.