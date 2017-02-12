Aşkın Rengi Kırmızıdır, Subaru Levorg’da ise “Ateş Kırmızı”

“SUBARU AŞKTIR” SLOGANI, SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ATEŞ KIRMIZISI LEVORG İLE HAYAT BULUYOR.

Subaru Aşktır!

Subaru, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle #SubaruAşktır etiketi ve kalplerle süslenen “Ateş Kırmızısı” renkli Levorg ile otomobil severlerle İstanbul sokaklarında bir araya geliyor.

Aşkın rengi kırmızıdır; Subaru Levorg’da ise “Ateş Kırmızı”!

“Ateş Kırmızısı” rengiyle Subaru Levorg, 14 Şubat Sevgililer Günü saat 23:59’a kadar sevenleriyle buluşuyor. Üzerindeki kalpler ve markanın sosyal medyada yaygın olarak kullandığı #SubaruAşktır sloganıyla dikkat çeken Levorg, İstanbul’un Nişantaşı, Bebek, Bağdat Caddesi ve Ataşehir gibi lokasyonlarında kendini belli ediyor.

Subaru Levorg – Subaru Aşktır!

Subaru tutkunları aracı gördükleri yerde fotoğraflayarak ya da videosunu çekerek Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarında #SubaruAşktır etiketiyle paylaşabiliyorlar. Bu paylaşımlar markanın sosyal medya hesaplarından da “repost” ediliyor.

Subaru