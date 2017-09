Assassin’s Creed: The Order of the Ancients Fragmanı [Video]

Assassin’s Creed Gizli Mısır Düşmanlarını Ortaya Çıkarıyor.

Ubisoft tarafından büyük bütçeler ile oluşturulan oyunun yeni bölümü tüm büyük platform kullanıcıları için 27 Ekim’de piyasaya sürülecek. Yeni bir Assassin’s Creed: The Order of the Ancients Fragmanı yayımlandı.

Fragman gerçekten dikkat çekici ve gizli mısır düşmanlarını ortaya koyuyor. Antik Roma ve Mısır 4K kalitesinde canlandırılıyor.

4K kalitesinde izlemek için doğal olarak bunu destekleyen PC, TV gibi ekipmanlara sahip olmanız gerekecek. Geliştirici, henüz karanlık ama güçlü bir düşman “Ancients of Order” hakkında biraz daha fazla bilgi ortaya koyan yepyeni bir fragman yayımladı.

The Order of the Ancients Fragmanı

Fragman eski tanrıların gücünü arayan gizemli figürleri dramatik bir sesle ortaya çıkarıyor. Görünüşe göre bu emir, Firavun’u kontrol ediyor; bu da, Mısır liderini daha önce öldürmek zorunda kalacağınız anlamına gelebilir.

UbiSoft tam bir görsel ziyafet sunuyor. 4K kalitesinde çekilen gerçek görüntülerden yapıldığını söylüyor.Video Roma mimarisini, savaş gemilerini, savaş fillerini ve çarmığa gerilme sahnelerini gösteriyor.

Assassin’s Creed: The Order of the Ancients Xbox One, PC ve Playstation 4 kullanıcıları için 27 Ekim’de satışa sunuluyor.

Polygon

Ubisoft/Youtube