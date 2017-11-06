Aston Martin DB11 VOLANTE 2018, 4 Litrelik 510PS V8 Motor ile Dikkat Çekici

ÜSTÜ AÇIK OTOMOBİLLERİN ŞAHI GERİ DÖNÜYOR: DB11 VOLANTE

Aston Martin DB11 VOLANTE 2018, Üstü Açık Otomobillerin Şahı Geri Dönüyor.

İngiliz devi Aston Martin’in ikonik üstü açık Spor GT modeli DB11 Volante yenilenmiş haliyle 2018 yılında sahalara geri dönecek. Aston Martin’in 21. yüzyılın yeni yüzü olarak geçen yıl tanıttığı DB11 Coupe’yi takip eden DB11 Volante, performans, inovasyon, mühendislik ve tasarımda standartları yükselterek kusursuz üstü açık Spor GT’yi yaratıyor. DB11 Volante;Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle, 2018 baharında Türkiye’deki sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Lüks otomotiv markası İngiliz devi Aston Martin, üstü açık spor GT segmentinde tozu dumana katacak DB11 Volante’yi görücüye çıkarttı. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle 2018 baharında Türkiye’deki sahipleriyle buluşmaya hazırlanan DB11 Volante; yeni 4,0 litrelik çift turbolu 510PS V8 motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi şimdiden başardı.

İlk kez DB11 Coupe’de görülen yeni bağlı alüminyum gövde temel alınarak tasarlanan Aston Martin DB11 Volante; önceki nesline kıyasla daha hafif ve daha sağlam olarak geliştirildi. Yüksek performans ve çeviklik otomobilin karakterinin sportif yanını vurgularken, konfor ve geniş iç mekanı ise safkan bir grand touring otomobil olduğunun altını çiziyor.

Üç Aşamalı Güç Aktarımı

Otomobilin bu geniş kapsamlı hünerinin ardında yatan ise, Volante’nin üç aşamalı güç aktarımı ve şasi modları. Mükemmel bir uyum içerisinde çalışan, kulakçık kontrollü 8 vitesli otomatik şanzıman, elektrik destekli direksiyon ve dinamik tork iletimi özelliğine sahip sınırlı kaymalı diferansiyel sayesinde sürücü, otomobilin tepkilerini yol durumuna, hava koşullarına veya kendi tercihlerine göre dilediği gibi ayarlama imkanı buluyor. Isıtmalı direksiyon gibi konfor ayrıntıları dört mevsim de üstü açık sürüş keyfi sunarken, arka koltukta yer alan ve Volante için bir ilk niteliği taşıyan ISOfix bağlantı noktaları, otomobilin çok yönlülüğünü daha da pekiştiriyor.

Bordo, Siyah ve Gümüş Renk Seçenekleri

Görsel açıdan Aston Martin DB11 Volante; çarpıcı tek parça alüminyum kaporta ve inovatif ‘Curlicue’ aerodinamik özelliklerine ek olarak, ahşap veya karbon fiberden üretilmiş yeni arka koltuk detaylarıyla zenginleştirilmiş. Bordo, siyah gümüş ya da gri gümüş renk seçeneklerine sahip model, son derece estetik bir kumaş tavanı, cesur bir C formu oluşturan dramatik ultra ince stop lambaları ve dövme alaşımdan üretilmiş, çarpıcı tasarımıyla dikkat çeken jantlarla otomobil tutkunlarının nefesini kesiyor.

Aston Martin DB11 Volante ’nin en karakteristik özelliği şüphesiz ki açılır tavanı. Kumaş tavanın klasik çekiciliğini en gelişmiş akustik ve yalıtım materyalleriyle bir araya getiren, 8 katmanlı tavan, otomobilin sürücü ve yolcularını zorlu hava koşullarından ve gürültüden koruyor. Volante’nin katlanmış haldeyken kendi sınıfında en düşük yüksekliğe sahip olan tavanının açılması yalnızca 14 saniye, kapanması ise 16 saniye sürüyor. Tavan anahtar üzerinden uzaktan kontrol edilebildiği gibi, hareket halindeyken saatte 50 kilometreye varan hızlarda ve gücü saatte 50 kilometreye varan rüzgarlarda kapatılabiliyor.

Yepyeni Tavan Mekanizması, Aston Martin’in Kapsamlı Test Süreçlerinde Zorlu Testlerden Geçerek Dayanıklılığını Kanıtladı

Yaşam Döngüsü Dayanıklılık (LCD) testi kapsamında Aston Martin mühendisleri, dünyanın en zorlu hava koşullarını canlandıran özel test ortamlarında tavanı 100.000’den fazla defa açıp kapatarak, on yıllık kullanımı bir aya sıkıştırdılar. LCD testlerinden elde edilen sonuçlar, Death Valley çölü ve Kuzey Kutup Dairesinde Volante prototipleri ile gerçekleştirilen gerçek testlerle doğrulandı.

Aston Martin DB11 VOLANTE 2018, 4 Litrelik 510PS V8 Motor ile Dikkat Çekici

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