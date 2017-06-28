Aston Martin 800 Beygirlik Elektrikli Super Araba Üretimine Başlıyor

Aston Martin’in 2015 Konsepti Elektrikli Süper Arabası Üretime Giriyor.

Aston Martin 800 Beygirlik Elektrikli Super Araba Üretimine Başlıyor. Aston Martin’in Elektrikli Süper Arabası RapidE, 2019’da Geliyor.

Aston Martin’in ilk tamamen elektrikli aracı dört tekerlekten çekişli RapidE modeli 2019 yılında üretime giriyor.

2015 yılında bir konsept olarak tanıtılan 800 beygir gücü RapidE 2019 yılında üretime geçecek. Başlangıçta sınırlı sayıda üretilecek olan modelden Reuters‘a göre sadece 155 adet üretilecek.

Doğal olarak TESLA modellerinden çok daha pahalı olacak. Rapid E yaklaşık 255 Bin Dolardan satılacak. 760 Beygirlik orta seviye TESLA model S ‘ten 115 Dolar daha pahalı.

Aston Martin All-Electric RapidE – Elektrikli Super Araba – Ön Siparişleri Başlıyor

Aston martin önümüzdeki ay ön siparişleri almaya da başlıyor.

Aston’un Genel Müdürü Andy Palmer, Projenin Finansman ortaklarından LeEco’nun projeden çekilmesinden sonra şirketin finansmanı tamamen kendisinin karşılayacağını Reuters’a verdiği demeçte söyledi. LeEco ve Aston Martin ortaklıklarını geçen sene açıklamıştı. RapidS modelini 2018 yılında çıkarmayı vaat etmişlerdi. LeEco zor zamanlar yaşayınca elektrikli otomobil yatırımlarından geri adım atmak zorunda kaldı.

Aston Martin RapidE projesinde diğer işbirlikçisi ile yola devam ediyor. Elektrikli Aracın orjinal konseptini tasarlayanWilliams Advanced Engineering mühendislik entegrasyonu ve pillerin üretimi konusunda yardımcı olmaya devam edecek.

Aston Martin 2019 yılında RapidE’nin yanı sıra tam elektrikli DBX Crossover modelinin lansmanı ile de bir başka kilometre taşına ulaşabilir.