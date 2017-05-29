Asus Blue Cave Router, Asus’tan Yeni Mavi Delikli Wi-Fi Yönlendirici

Asus’tan Sıradışı Bir Wi-Fi Yönlendirici Tasarımı!

Asus Blue Cave Router, Yeni Nesil Wi-Fi Yönlendirici ve Mavi delikli Tasarımı ile oldukça dikkat çekici ve sıradışı.

Wireless Rooter’lar uzun bir süre TV’lerinizin arkasına ve görünmesini istemeyeceğiniz yerlere koyduğumuz kara kutular olarak tasarlandı. Neyse ki ASUS bu konuda daha yaratıcı davranıyor ve yeni tasarımı elektrikli kalemtraş gibi görünen mavi delikli Wi-Fi Yönlendirici ile bizi şaşırtıyor.

Bu Mavi Delikli cihaz AC2600 Çift Bantlı bir yönlendirici ve şirket ve veya büyüyen evinizde çok daha iyi bir kablosuz ağ bağlantısı vaat ediyor.

Galeri: ASUS Blue Cave router | 5 Foto

Bu Delikli Tasarımın Sebebi Ne? Faydası Var mı?

Kesinlikle çarpıcı bir tasarım olmasına rağmen bu tasarım sadece görünüş için yapılmış değil. Asus Antenleri cihazın dışına koymak yerine yeni Blue Cave’nin çatısına kurmuş. Intel teknolojisi kullanan anakart tasarımın dip tarafında yer alıyor ve Deliğin etrafı bir anten mesafesi olarak kullanılmış ve ikisi arasındaki yeterli uzaklığı oluşturuyor.

Kapasite tek başına elbette hızın yerini almaz ancak ASUS; Blue Cave’in 4K video akışını ve herhangi bir gecikme olmadan dosyaları paylaşmanızı sağlayacağını söylüyor. Ayrıca Yönlendirici IFTTT’yi destekliyor. Bu sayede evinizde dijital yaşamınızı biraz daha kolay hale getirmenize yardımcı oluyor.

Ayrıca Kişisel Güvenliğimizin önemli bir parçası haline gelen Kablosuz Güvenlik Konusunda ise Trend Micro’nun AirProtection sistemine sahip. TrendMicro‘unun Free For Life güvenlik çözümü olan AirProtection cihazı hackerlara karşı koruyor.

Tüm bunlara ek olarak ASUS; akıllı telefon kullanıcılarının yönlendiriciyi akıllı telefonlarındaki bir uygulamadan Google WiFi’ye benzer bir şekilde çalıştırmasına izin veriyor. Yöneticiler ağ kullanımını görebilir, aile zaman sınırlarını belirleyebilir ve İnternet’e hangi uygulamaların erişebileceğini denetleyebilir. Uygulamalar aynı zamanda ağa yeni bir cihaz eklendiğinde ve AiProtection potansiyel bir kesintiyi tespit ederse bir bildirim gönderiyor.

Asus Blue Cave Router Satış Fiyatı?

Cihazın 180$’dan satışa sunulacağını biliyoruz ancak ne zaman satışa çıkacağı hakkında bir açıklama henüz yok. Bu sıra dışı tasarım gerçekten ilgi çekici geldi bana.

Engadget