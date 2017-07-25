Asus Lyra Ev WiFi Sistemi, ASUS’un mesh WiFi özelliği artık mevcut

Asus kendi Mesh-Networking Çözümünü Satışa Sundu.

Asus Lyra Ev WiFi Sistemi, ASUS’un mesh WiFi özelliği artık mevcut.

Mesh Ağları evlerinin her noktasını kararlı ve hızlı Wi-Fi ağı ile doldurmak isteyenleri zaman zaman öfkelendiriyor. Lynksys, Google, Netgear, TP-Link ve Eero gibi markaların hepsinde evinizdeki ölü noktaları gidermek için yeni teknolojiyi kullanan bu cihazlardan var.

Asus Lyra Home Wi-Fi sistemi ile bu cihaza sahip üreticiler kervanına katıldı diyebiliriz. İlk olarak ocak ayında duyurulan bu yönlendiriciler nihayet 400 dolar fiyatla satışa sunuldu.

Asus Lyra Wi-Fi bağlantıların belalısı, duvarlar, zemin ve pencereleri kolayca aşmanıza yardımcı olacak. Ayrıca şirket Bluetooth üzerinden sisteme bağlanan mobil uygulamasıyla kurulumun ve yönetimin kolay olduğunu iddia ediyor.

Bu uygulama sayesinde, ağınızdaki tüm cihazları grafiksel olarak tasarlanmış gösterge tablosuyla izlemeyebilmenizi sağlayan Aile Genel Bakış – Family Overview özelliğini içeriyor.

Lyra 3 ayrı frekans bandını kullanıyor. Bu bantlardan biri hub – cihazlar arasındaki iletişim için ayrılmış, diğer ikisi ise 5Ghz ve 2.4Ghz diğer cihaz bağlantıları için ayrılmış.

Lyra bir ağ güvenliği ve antivirüs sistemi olan AiProtection ile birlikte geliyor. Ağınızı kötü niyetli saldırılara karşı koruyan sistem Asus tarafından otomatik güncelleniyor.

Asus Lyra Ev WiFi Sistemi Nerede Satılıyor?

Lyra Home WiFi Sistemi, Amazon, B & H Photo, Fry’s ve Newegg gibi çevrim içi mağazalarında satışa sunuldu. Türkiye pazarına gelmesi de yakındır.

Asus Lyra Ev WiFi Sistemi

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