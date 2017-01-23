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Asus Thinker Board 4K Destekli, RaspBerry Pi Rakibi Hızlı ve Ucuz Geldi!

23 Ocak 2017 10:27 Donanım
Asus Thinker Board 4K Destekli, RaspBerry Pi Rakibi Hızlı ve Ucuz Geldi!

Asus’un RaspBerry Pi rakibi Thinker Board 4K Video Oynatabiliyor.

Raspberry Pi’ye çok daha iyi bir rakip var. Asus’un Thinker Board’u satışa çıktı.

Pi ile hemen hemen aynı boyutta ancak dört çekirdekli Rockchip işlemcisi 4K video desteği ve 24 bit ses çalma gücüne sahip. Bu haliyle evinizde kendi mini medya oynatıcınızı kurmak istiyorsanız oldukça ideal bir donanım.

Ayrıca bu tip kartlarda göremediğimiz 2 GB Ram (Pi’nin iki katı) Gigabit ethernet, Eklenti kartları için  yeni nesil SDIO.

Asus bu donanımı şaşırtıcı derecede Pi’den daha ucuza veriyor. £55 ($68) satış fiyatı var.

Yazılım tarafında ise Raspberry Pi gibi Kodi destekli Debian Linux’un bir çeşidi kullanılıyor.

Asus Thinker Board 4K Destekli

  • ASUS  90MB0QY1-M0EAY0  Tinker Board

  • Quad core 1.8GHz ARM Cortex-A17 CPU

  • 2GB Dual channel LPDDR3 memory
  • Gigabit LAN and Bluetooth 4.0 + EDR connectivity
  • 802.11 b/g/n Wi-Fi
  • 4x USB 2.0 ports
  • 40-pin Internal header with 28 GPIO pins
  • Contact points for PWM and S/PDIF signals
  • 1x 3.5mm Audio jack connection
  • CSI port for camera connection
  • DSI port supporting HD resolution
  • 1x HDMI 2.0 port to support 4K resolution
  • Micro SD port supports UHS-I
  • Supports Debian OS with KODI
  • Power supply: 5V/ 2A Micro USB (not included)

 

Hexus, Liliputing
CPC
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