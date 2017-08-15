Asus VivoBook 14, Tasarım ve Performans Harikası Sadece 18,75mm

ASUS’tan Tasarım ve Performansa İnce Yorum: VivoBook 14 Artık Türkiye’de

Asus VivoBook 14, Tasarım ve Performans Harikası Sadece 18,75mm…

ASUS’un, 14 inç NanoEdge ekrana ve yüksek performans donanımlara sahip VivoBook 14 (X405) notebook’u Türkiye’de satışa sunuldu.

Sadece 1.4 kg ağırlığında ve 18,75 mm inceliğinde olan VivoBook 14, NVIDIA GeForce GT 940 MX ekran kartı ve 7. Nesil Intel Core i5 işlemcisiyle her işin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip dayanıklı bataryasıyla da kullanıcısının hayatını kolaylaştıran VivoBook 14’e, Vatan Bilgisayar mağazalarından ulaşılabiliyor.

Şık tasarımı ve yüksek performans donanımlarıyla ön plana çıkan ASUS VivoBook 14 Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşuyor. ASUS mühendislerinin imzasını taşıyan, 18,75 mm inceliği ve 1.4 kg ağırlığıyla dikkat çeken VivoBook 14, NanoEdge teknolojili ekranıyla da yüzde 78 ekran-gövde oranı sunuyor. Böylece kullanıcıyı ekranın daha çok içine alan bir görüntü deneyimi elde ediliyor.

Asus VivoBook 14 NanoEdge

VivoBook 14 yüksek performans donanımlarıyla tüm görevlere hazır

ASUS VivoBook 14, NVIDIA GeForce GT 940 MX ekran kartı ve 7. Nesil Intel Core i5 işlemcisiyle her türlü görevin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. VivoBook 14’ün 45% NTSC renk gamına sahip 14 inç NanoEdge parlama yapmayan ekran ile geliyor. Mükemmel görseller ve oyun deneyimi için de ideal olan VivoBook 14, güçlü ekran kartı ve işlemcisini 16 GB’a kadar DDR4 RAM’le destekliyor. VivoBook 14’te hızlı bir internet bağlantısı için çift bant 2×2 802.11ac Wi-Fi donanım bulunuyor. Depolama için ise 256 GB’lık SSD sunuluyor.

Hızlı şarj teknolojisine sahip uzun ömürlü pil

Kısalan pil ömrü dizüstü bilgisayarlarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri. Özellikle aşırı şarj etmek, pil ömrünü azaltmanın yanı sıra pilin şişmesine veya genişlemesine de neden olarak, bilgisayara zarar verebiliyor. ASUS VivoBook 14’ün 6 hücreli lityum polimer pili, standart lityum-iyon silindir pillerden 3 kat daha uzun bir pil ömrü sunuyor. ASUS Battery Health Charging (Sağlıklı Batarya Şarjı) teknolojisi de hem pil ömrünü uzatıyor hem de pilin şişme olasılığını azaltıyor. VivoBook 14’ün hızlı şarj teknolojisi, pili sadece 49 dakikada yüzde 60 kapasiteye kadar şarj edebiliyor.

Tüm ASUS dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi VivoBook 14 de, her ortamda kalite ve dayanıklılık için 20 bin açma-kapama menteşe testi, 10 milyon tuş vuruşu gibi zorlu testlerden geçirildi ve testlerin üstesinden gelerek kullanıcılarıyla buluştu. ASUS VivoBook 14, Vatan Bilgisayar mağazalarında kullanıcılarını bekliyor.

ASUS X405UQ CORE İ5 7200U 2.5GHZ-8GB RAM-256SSD-2GB-14″W10 NOTEBOOK Fiyatı 757$

Asus VivoBook Serisi