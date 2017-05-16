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ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de, 2499 TL’den Satışta

16 Mayıs 2017 - 12:53 Genel
ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de, 2499 TL’den Satışta

ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de!

ZenFone Ailesinin yeni üyesi nihayet satışa çıktı. ASUS ZenFone Zoom S Modeli 2499 TL Satış Fiyatı ile Teknoloji Marketlerde …

ASUS’un ZenFone  akıllı telefon ailesinin yeni üyesi ZenFone Zoom S raflarda yerini aldı. 12MP PixelMaster ana kamerası ve 12MP Zoom kamerasıyla iki yeni kamera sistemini birleştirerek profesyonel kalitede fotoğraf çekme imkanı sunan ASUS ZenFone Zoom S, Vatan Computer ve Teknosa bayilerinde kullanıcılarını bekliyor.

ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de, 2499 TL'den Satışta

ASUS, ZenFone ailesinin kamerasıyla fark yaratan Zoom S modelini Türkiye’de satışa sundu. 13MP PixelMaster ön kamerası, 12MP PixelMaster ana kamerası ve 12MP Zoom kamerasıyla profesyonel fotoğrafçılığı ceplere taşıyan ASUS ZenFone Zoom S, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatıyor.   Eşsiz kamera teknolojisini Full HD AMOLED ekranı ve 5000 mAh’lik güçlü bataryasıyla destekleyen ZenFone Zoom S, Snapdragon 625 işlemcisi,  Adreno 506 GPU’su ve 4 GB RAM ile ister fotoğrafçılık, ister iş, ister oyun,  tüm görevlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de, 2499 TL'den Satışta

Profesyonel fotoğrafçılığın en ulaşılabilir hali

ZenFone Zoom S, üstün kamera teknolojisiyle profesyonel fotoğrafçılığı hiç olmadığı kadar kolay bir hale getiriyor. ASUS PixelMaster teknolojili, 12 megapiksel ve geniş açılı merceğe sahip ana kamerasıyla ZenFone Zoom S, özellikle karanlık ortamlarda benzersiz fotoğraf kalitesi sunuyor. Yakın çekim için ideal 12 megapiksel Zoom kamerası ise 2.3x optik zoom ve 12 kat toplam zoom özelliğine sahip. ZenFone Zoom S, geniş ƒ / 1,7 diyafram açıklığını ve en yeni Sony IMX362 sensörü 12 megapiksel kamerasıyla birleştirerek, saniyeler içerisinde profesyonel kalitede fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Ayrıca benzersiz bir otomatik odaklama teknolojisi olan ASUS TriTech + ™’a sahip ZenFone Zoom S, DSLR fotoğraf makinelerindeki benzer teknolojiyi kullanan, tamamen yeni bir Çift Piksel PDAF (Faz Tespit Oto Odaklama) sistemiyle donatılmış. Bu sistem inanılmaz derecede hızlı otomatik odaklama imkanı sunuyor.

ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de, 2499 TL'den Satışta

Asus ZenFone Zoom S Satış Fiyatı? Nasıl Satın Alabilirim?

ZenFone Zoom S, Teknosa ve Vatan Computer bayilerinde profesyonel fotoğrafçılığı cebine taşımak isteyenleri bekliyor. ZenFone Zoom S’in Türkiye’de satış fiyatı ise 2498,99 TL olarak belirlendi.

 

 

ASUS SenFone Zoom S Teknik Özellikleri

  ASUS ZenFone Zoom S (ZE553KL)
Gövde Yüksek kalite ile üretilmiş aluminyum alaşım kasa
İnce kenarlar (2.08mm) ve 76,5% ekran-kasa oranı

7.99 mm incelik
Ekran ve Çözünürlük 5.5″ Full HD AMOLED 1920 x 1080 ekran

500nits parlaklık değeri, 100% NTSC geniş renk yelpazesi
Gorilla Glass 4
İşlemci CPU Snapdragon 625 8 çekirdekli işlemci 64-bit işlemci
GPU Adreno 506
Bellek/Depolama  RAM / ROM  4Gb RAM / 32Gb / 64Gb / 128 Gb eMCP
PixelMaster
Kamera		 Ön Kamera 13MP PixelMaster Kamera, f/2.0 difayram açıklığı, HDR / Düşük ışıkta Selfie, ekran flaşı
Arka Kamera 12MP PixelMaster Ana Kamera (Sony IMX362) ; f/1.7 diyafram açıklığı, 1/2.55” sensör boyutu, 1.4 µm piksel boyutu)

2. Nesil 0.03s Lazer Otomatik Odak, 5P Largan mercek, Safir koruma camı, 25mm odak uzaklığı

12MP Zoom Kamerası 12 kat toplam yakınlaştırma, 2.3 optik yakınlaştırma, 59mm odak uzaklığı, 5P Lens

4K UHD (3840×2160) saniyede 30 kare video kaydı

(RGB) Renk düzeltme algılayıcısı ile doğal renklere sahip fotoğraflar

Çift-LED Gerçek Tonlamalı Flaş, TriTech AF: Faz Tespiti ile otomatik odaklama
Kamera Özellikleri En iyi ve titreşimsiz FHD video kaydı için elektronik görüntü sabitleme teknolojisi

Süper Çözünürlük modu

Geliştirilmiş düşük ışık / Gerçek zamanlı HDR

32 saniye uzun süreli çekim

Selfie Güzelleştirme modu / El ile çekim modu
Kablosuz Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
CAT. 4. 150/50Mbps (indirme/yükleme)
Bağlantı Özellikleri Bluetooth 4.2
Arka tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusu  (0.3 saniye tepki süresi), USB Type C
SIM kart ve SD kart slot1:Micro SIM (3G/4G)
slot2:Nano SIM (3G/4G) / 2TB Micro SD
GPS GPS, AGPS, GLONESS, BEIDOU
İşletim Sistemi Android M ve ZenUI 3.0 kullanıcı arayüzü
Batarya 5000 mAh, 1A Tersine Şarj Özelliği
Ses Yeni 5 Mıknatıslı hoparlör yapısı

ICEpower ile geliştirilmiş hoparlör
Çift mikrofon ve gürültü engelleme özelliği
Audio Wizard ile geliştirilmiş ses deneyimi
Boyutlar 154.3 x 77 x 7.99mm
Ağırlık 170 gram
Renkler Siyah
Ana Sayfa » Genel » ASUS ZenFone Zoom S Artık Türkiye’de, 2499 TL’den Satışta

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