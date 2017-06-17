Atari Yeni Konsol Üzerinde Çalışıyor, DOĞRULANDI!

Atari CEO’su Fred Shesnais Yeni Konsol Üzerinde Çalıştıklarını Doğruladı!

Atari Yeni Konsol Üzerinde Çalışıyor, DOĞRULANDI!

Bu haftanın başlarında, Atari’nin yeni bir konsol üzerinde çalıştığı ve bu konuda yazılım geliştiriciler aradığını sizlere aktarmıştık. Efsane Klasik Oyun Şirketinin CEO’su Fred Shesnais GamesBeat‘te bugün herkesin merakla beklediği haberi verdi. Atari yeni konsol üzerinde çalışıyor !

Hatırlayacağınız gibi Atari, Cuma günü Ataribox olarak adlandırılan yeni bir ürünü ima eden yeni bir web sitesi açmış. Adına ve yayımlanan teaser görüntüleri dikkate alındığında yeni bir Atari konsolunun geliyor olduğu kesin gibi görünüyordu.

Atarinin bilinen 2600 adet klasikleşmiş oyunu olduğunu düşünürseniz yeni bir şeyler yapması ve bunu duyurması için E3 2017 Etkinliği oldukça iyi bir fırsat olabilirken şirket E3’te somut bir şey paylaşmamıştı.

Yayınlanan Teaser ile merak uyandırmış, Acaba Yeni Bir Konsol Üzerinde Çalışıyor mu? Sorusunu kafalarda yaratmıştı. Kullanılan isimde tam bir yeni konsol ismi gibiydi.

Atari Yeni Konsol Üzerinde Çalışıyor

Ataribox !



İlk düşünce belki klasik oyunları oyuncuların yeniden keşfetmeleri için yeni bir retro konsol olma olasılığı, bu eski oyunları keşfetmenin en kolay yolu olurdu. Sonuçta Atari hala nostaljiye güveniyor ve eski oyunların lisanslamasını yapmaya devam ediyor. Kolay para kazanma yöntemi olsa da bu olasılık hala düşük görünüyor.

Videonun başlığı “Yepyeni bir Atari ürünü” olarak geçmesi ve sitenin altındaki yer alan iki düğme benim dikkatimi çekmişti ‘Jobs’ ve ‘Dev.’ !

Atari CEO’su tarafından şirketin Yeni Bir Konsol inşa etmesi doğrulandı. Tahminlerimiz doğru çıktı.