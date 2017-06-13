Atari’nin Yeni Konsolu AtariBox mı? Efsane Yeni Konsol İnşa Ediyor

Atari efsanesi geri mi dönüyor? AtariBox Ne ola ki?

Atari’nin Yeni Konsolu AtariBox mı? Efsane (Muhtemelen) Yeni Konsol İnşa Ediyor.

Atari, Cuma günü Ataribox olarak adlandırılan yeni bir ürünü ima eden yeni bir web sitesi açtı. Adına ve yayımlanan teaser görüntüleri dikkate alındığında yeni bir Atari konsolunun geliyor olduğu kesin gibi görünüyor. Ancak sevinmek için henüz erken olabilir.

Atarinin bilinen 2600 adet klasikleşmiş oyunu olduğunu düşünürseniz yeni bir şeyler yapması ve bunu duyurması için E3 2017 Etkinliği oldukça iyi bir fırsat olabilirdi. Ancak E3, Atari’nin geri dönüş ilan etmesi için mükemmel bir mekan gibi görünse de, şirket bu yılki konferans için somut bir şey planlamıyor gibi görünmüyor.

Ataribox !



İlk düşünce belki klasik oyunları oyuncuların yeniden keşfetmeleri için yeni bir retro konsol olma olasılığı, bu eski oyunları keşfetmenin en kolay yolu olurdu. Sonuçta Atari hala nostaljiye güveniyor ve eski oyunların lisanslamasını yapmaya devam ediyor. Kolay para kazanma yöntemi olsa da bu olasılık hala düşük görünüyor.

Videonun başlığı “Yepyeni bir Atari ürünü” olarak geçiyor. Sitenin altındaki yer alan iki düğme benim dikkatimi çekiyor. ‘Jobs’ ve ‘Dev.’ !

Belli ki Atari Yeni Bir Konsol İnşa ediyor ve bunu gerçekleştirebilecek Yazılım Geliştiriciler Arıyor!

Her ne kadar “platform” oldukça geniş bir terim olsa da, Ataribox’ın bir tür konsol olduğunu öne sürüyoruz.

Atari, Sony, Microsoft ve Nintendo‘nun olduğu yere girmek istiyorsa bir şekilde yeni birşeyler yapması gerekiyor.

“Ataribox” yeni bir konsol içinde fena bir isim değil gibi? Siz ne dersiniz?

Atari Box Web Sitesi