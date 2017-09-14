Audi’inin Geleceği Audi Aicon ve Yeni Audi RS4 Avant Frankfurt’ta Tanıtıldı

Geleceğin Audi’si Aicon ve Yeni Audi RS4 Avant Frankfurt’ta

Audi Aicon, Dört Kapılı Konsept Audi’nin Geleceği olarak lanse ediliyor.

Audi, Frankfurt fuarında geleceğin otonom otomobil dünyasının öncüsü olacak modellerini sergiliyor. Markanın geleceğini yansıtan en çarpıcı modellerden biri, direksiyon ve pedalları olmaksızın hareket eden, dört kapılı konsept modeli Audi Aicon oldu. Audi’nin gelecekteki iç ve dış tasarımının sinyallerini veren konsept model, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle ilgili yenilikleri birleştiriyor.



Markanın fuarda öne çıkan bir diğer modeli yüksek performansı gündelik kullanımla harmanlayan Yeni Audi RS 4 Avant oldu.

Audi, Frankfurt Fuarı’nda geleceğin Audi’sinin nasıl olacağının sinyallerini veren Audi, ayrıca performansı gündelik kullanımla birleştirmedi başarısının yeni ürünü RS4 Avant’ın da dünya prömiyerini yaptı.

Otonom sürüşün geleceği: Audi Aicon

Tamamen elektrikle çalışacak şekilde tasarlanmış Aicon, tek bir şarjla 700-800 km menzile ulaşabiliyor. Tasarımı, teknolojisi ve hareket kabiliyetiyle otonom sürüşün geleceği olan Audi Aicon, direksiyonsuz ve pedalsız tasarımıyla, modern iletişim teknolojisinin tüm imkanlarını ve ergonomisini sunan bir iç tasarıma sahip.

5.444 mm uzunluğu, 2.100 mm genişliği ve 1.506 mm yüksekliğiyle D segmentine yerleşen konsept model, A8’in aks uzunluğundan 240 mm daha uzun; 3,470 mm ölçüye sahip. Dış tasarımda geniş ön ve arka camlar ile konveks yan camlar yolcular için geniş bir alan sunuyor. Ön ve arka bölümde kesintisiz geniş yüzeylere odaklanılmış.

Audi e-tron Sportback konseptinde olduğu gibi, Aicon’ da da Audi’nin gelecek nesil elektrikli otomobillerinin tipik bir özelliği olan ters altıgen tek çerçeveli ızgara bulunuyor.

Audi AI ile göz teması

Geleneksek far ve aydınlatma üniteleri Audi Aicon’da yerini yüzlerce üçgen piksel segmenti içeren tamamen dijital görüntüleme yüzeylerine bırakmış.

Geniş yüzeyler ve 600’den fazla 3 boyutlu pikselle, çok yönlü grafik, animasyon ve herhangi bir renkte bilgi görselleştirmeye olanak tanıyan sistem sayesinde Audi Aicon sürüş durumuna ve hatta yolcularına da adapte olabiliyor.

Audi Aicon’un solunda ve sağında yatay olarak yer alan ve göze benzeyen aydınlatma üniteleri, genişliyor, kısılıyor ve hatta yanından geçenleri takip edebiliyor. Bu sayede yayalar ve bisikletlileri tehlikeli durumlarla ilgili uyarmak amacıyla ekran yüzeylerinde animasyonlar kullanıyor.

Uzun hüzmeli farlar artık yok

Audi Aicon, geleceğin otonom araç sürüşüne ilişkin en gerçek işaretleri veriyor; uzun hüzmeli farlara artık ihtiyaç duyulmayacak. Lazer ve radar algılama sistemiyle karanlıkta da görüş sağlayan Aicon güvenli şekilde yol alabiliyor, engelleri tespit edebiliyor.

Zamansız RS İkonu; Yeni Audi RS4 Avant

Audi’nin RS efsanesinin rakipsiz ikonu olarak kabul ettiği Audi RS4’ ün yeni neslinin dünya prömiyeri Frankfurt fuarında gerçekleşti.

Yeni RS4 Avant, 2.9 TFSI motoru 450 hp gücü ve 600 Nm tork değeriyle A4 ailesinin öncüsü konumunda. Model, quattro özelliğiyle V6 biturbo’nun gücünü dört tekerleğin tamamına dağıtıyor.

Audi’nin RS geçmişinin son ürünü olan Audi RS 4 Avant, önceki modellerde de görülen yüksek performansın gündelik kullanımına uyumunun yeni örneği.

Audi RS 4 Avant’ın dördüncü nesli tasarımında Audi 90 quattro IMSA GTO’nun detaylarından esinlenilmiş.

Tipik RS petek yapılı masif hava girişleri ve geniş, düz tek çerçeveli ızgara da belirleyici bir unsur.

0’dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşan RS 4 Avant, isteğe bağlı RS dinamik paketiyle 280 km/saat maksimum hıza çıkabiliyor.